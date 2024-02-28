الولايات المتحدة والمكسيك وغواتيمالا تناقش تعزيز التعاون في قضايا الهجرة وضبط الحدود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- اتفق مسؤولون كبار من الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وغواتيمالا في اجتماع ثلاثي بمقر الخارجية الامريكية اليوم الاربعاء على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.
وضم الاجتماع من الولايات المتحدة وزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الامن الداخلي اليخاندرو مايوركاس ومستشارة البيت الابيض للامن الداخلي ليز شيروود ومن غواتيمالا وزير خارجيتها كارلوس مارتينيز ووزير الداخلية فرانسيسكو ايرونجاراي فيما مثل المكسيك وزيرة الخارجية اليسا بارسينا.
وذكر بيان مشترك صادر عن الخارجية الامريكية ان "الاجتماع الثلاثي عزز مجالات التعاون الرئيسية بين الشركاء الثلاثة بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وقضايا التنمية وإنفاذ القانون على الحدود ومسارات تنقل العمالة والهجرة المنظمة والإنسانية والنظامية في المنطقة.
واضاف البيان المشترك ان الوفدين الامريكي والمكسيكي قدما التهنئة لغواتيمالا على "التحول الديمقراطي الناجح" وتعهدا بالعمل بشكل وثيق مع إدارة الرئيس برناردو أريفالو للمساعدة في تعزيز المؤسسات والقيم الديمقراطية في بلاده.
واوضح ان الاطراف الثلاثة اتفقوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير القانونية والنزوح واكدوا أهمية تشجيع الاستثمارات في غواتيمالا لتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الوصول إلى الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان.
وشدد المشاركون حسب البيان أيضا على ضرورة تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وسلاسل التوريد بين الدول الثلاث وخلق فرص العمل في المنطقة.
وشددت الدول الثلاث على أهمية دعم حقوق الإنسان الدولية ومعايير الحماية وضمان كرامة ورفاهية المهاجرين واللاجئين والحفاظ على التعاون القنصلي كوسيلة للدفاع عن حقوق العمال.
وناقش المجتمعون جهود مكافحة الاتجار بالبشر وأهمية البرامج ذات الصلة مؤكدين التزام بلدانهم بتعزيز الجهود المشتركة لإنفاذ القانون بما في ذلك من خلال تعزيز تبادل المعلومات والعمل بشكل جماعي للتحقيق والملاحقة القضائية لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر البيان ان المباحثات ركزت كذلك على الحاجة لزيادة تنسيق الجهود المشتركة بشأن الإدارة الإنسانية للحدود وإنفاذها بما في ذلك على الحدود ما بين الولايات المتحدة والمكسيك وما بين والمكسيك وغواتيمالا.
واكد المشاركون التزامهم بتبادل البيانات حول تدفقات الهجرة من خلال إطلاق مركز تحكم جديد من شأنه تعزيز عملية اتخاذ القرار والتنسيق القائم على البيانات.
واشار البيان الى ان الاجتماع الثلاثي اتفق على إنشاء مجموعة عمل ثلاثية تركز على العمليات والتي ستعمل على تحسين الأمن وإنفاذ القانون على طول الحدود الدولية عبر العمل معا لتحديد الثغرات الامنية وتعزيز تبادل المعلومات. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN28022024000071011013ID1107914611
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