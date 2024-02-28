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الولايات المتحدة والمكسيك وغواتيمالا تناقش تعزيز التعاون في قضايا الهجرة وضبط الحدود

2/28/2024 11:34:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 2 (كونا) -- اتفق مسؤولون كبار من الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وغواتيمالا في اجتماع ثلاثي بمقر الخارجية الامريكية اليوم الاربعاء على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.
وضم الاجتماع من الولايات المتحدة وزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الامن الداخلي اليخاندرو مايوركاس ومستشارة البيت الابيض للامن الداخلي ليز شيروود ومن غواتيمالا وزير خارجيتها كارلوس مارتينيز ووزير الداخلية فرانسيسكو ايرونجاراي فيما مثل المكسيك وزيرة الخارجية اليسا بارسينا.
وذكر بيان مشترك صادر عن الخارجية الامريكية ان "الاجتماع الثلاثي عزز مجالات التعاون الرئيسية بين الشركاء الثلاثة بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وقضايا التنمية وإنفاذ القانون على الحدود ومسارات تنقل العمالة والهجرة المنظمة والإنسانية والنظامية في المنطقة.
واضاف البيان المشترك ان الوفدين الامريكي والمكسيكي قدما التهنئة لغواتيمالا على "التحول الديمقراطي الناجح" وتعهدا بالعمل بشكل وثيق مع إدارة الرئيس برناردو أريفالو للمساعدة في تعزيز المؤسسات والقيم الديمقراطية في بلاده.
واوضح ان الاطراف الثلاثة اتفقوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير القانونية والنزوح واكدوا أهمية تشجيع الاستثمارات في غواتيمالا لتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الوصول إلى الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان.
وشدد المشاركون حسب البيان أيضا على ضرورة تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وسلاسل التوريد بين الدول الثلاث وخلق فرص العمل في المنطقة.
وشددت الدول الثلاث على أهمية دعم حقوق الإنسان الدولية ومعايير الحماية وضمان كرامة ورفاهية المهاجرين واللاجئين والحفاظ على التعاون القنصلي كوسيلة للدفاع عن حقوق العمال.
وناقش المجتمعون جهود مكافحة الاتجار بالبشر وأهمية البرامج ذات الصلة مؤكدين التزام بلدانهم بتعزيز الجهود المشتركة لإنفاذ القانون بما في ذلك من خلال تعزيز تبادل المعلومات والعمل بشكل جماعي للتحقيق والملاحقة القضائية لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر البيان ان المباحثات ركزت كذلك على الحاجة لزيادة تنسيق الجهود المشتركة بشأن الإدارة الإنسانية للحدود وإنفاذها بما في ذلك على الحدود ما بين الولايات المتحدة والمكسيك وما بين والمكسيك وغواتيمالا.
واكد المشاركون التزامهم بتبادل البيانات حول تدفقات الهجرة من خلال إطلاق مركز تحكم جديد من شأنه تعزيز عملية اتخاذ القرار والتنسيق القائم على البيانات.
واشار البيان الى ان الاجتماع الثلاثي اتفق على إنشاء مجموعة عمل ثلاثية تركز على العمليات والتي ستعمل على تحسين الأمن وإنفاذ القانون على طول الحدود الدولية عبر العمل معا لتحديد الثغرات الامنية وتعزيز تبادل المعلومات. (النهاية)

ا م م / ر ج



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