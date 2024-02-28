موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في غزة تعلن عن استشهاد ستة أطفال فلسطينيين بشمال القطاع بسبب الجوع والجفاف وسوء التغذية.

واشنطن - الرئيسان الحالي والسابق للولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب يفوزان في الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيغان عن حزبيهما الديمقراطي والجمهوري وفق ما أظهرته النتائج المعلنة ليتجه بايدن وترامب إلى تنافس شبه مؤكد في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

واشنطن - قادة الكونغرس الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية من شأنه ضمان تجنب إغلاق جزئي حكومي يطال بعض الوكالات الفيدرالية بحلول منتصف ليل بعد غد.

واشنطن - كيفين أوكونور وهو طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن الرئيس "مؤهل" للقيام بمهامه وذلك في ظل جدل مستمر حول صحة بايدن بسبب تقدمه في السن وسعيه للحصول على ولاية رئاسية ثانية سيكون عند نهايتها في عمر 86 سنة.

واشنطن - السلطات المحلية في ولاية تكساس الامريكية تعلن أن الولاية تشهد ثاني أسوأ حريق غابات في تاريخها معلنة بذلك حالة الطوارئ. (النهاية) ر ج