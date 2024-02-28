موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في غزة تعلن عن استشهاد ستة أطفال فلسطينيين بشمال القطاع بسبب الجوع والجفاف وسوء التغذية.
واشنطن - الرئيسان الحالي والسابق للولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب يفوزان في الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيغان عن حزبيهما الديمقراطي والجمهوري وفق ما أظهرته النتائج المعلنة ليتجه بايدن وترامب إلى تنافس شبه مؤكد في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
واشنطن - قادة الكونغرس الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية من شأنه ضمان تجنب إغلاق جزئي حكومي يطال بعض الوكالات الفيدرالية بحلول منتصف ليل بعد غد.
واشنطن - كيفين أوكونور وهو طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن الرئيس "مؤهل" للقيام بمهامه وذلك في ظل جدل مستمر حول صحة بايدن بسبب تقدمه في السن وسعيه للحصول على ولاية رئاسية ثانية سيكون عند نهايتها في عمر 86 سنة.
واشنطن - السلطات المحلية في ولاية تكساس الامريكية تعلن أن الولاية تشهد ثاني أسوأ حريق غابات في تاريخها معلنة بذلك حالة الطوارئ. (النهاية) ر ج
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