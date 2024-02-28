بنك الإسكان أفضل صاحب عمل بالأردن للعام الثاني على التوالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 شباط(بترا)- حصل بنك الإسكان على شهادة "أفضل صاحب عمل في الأردن" والمقدمة من منظمة اكبار أصحاب العمل التي تكرّم المؤسسات التي تنجح في توفير أعلى معايير الجودة والتميز في بيئة العمل الداعمة والتمكينية والمهنية لجميع موظفيها.

وقالت نائب رئيس- مدير الموارد البشرية في بنك الإسكان سوزان السنطي إن هذه الجائزة تأتي انعكاس للمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي ينفذها البنك لمنح موارده البشرية أفضل تجربة معه، بما يخدم أهدافه بخلق المزيد من القيادات الكفؤة والقادرة على رفع سوية الأداء والإنجاز، لرفع مستوى التفوق والاستدامة، والبقاء نموذجاً يحتذى به على كل الأصعدة.

وحاز البنك على الشهادة بعد اجتيازه كل متطلباتها، وبناء على نتائج التقييم الشاملة التي تضمنتها، والتي خضعت لبحث شامل في كل الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل بالتركيز على تلك المتعلقة بالموارد البشرية.

يشار إلى أن مؤسسة Top Employers Institute من المؤسسات المعتمدة عالمياً في مجال عملها، والتي تتخذ من هولندا مقراً رئيساً له؛ وكانت قد بدأت عملها في العام 1991.

--(بترا)

رش/ع ط

28/02/2024 23:37:44

