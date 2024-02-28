بنك الإسكان أفضل صاحب عمل بالأردن للعام الثاني على التوالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 شباط(بترا)- حصل بنك الإسكان على شهادة "أفضل صاحب عمل في الأردن" والمقدمة من منظمة اكبار أصحاب العمل التي تكرّم المؤسسات التي تنجح في توفير أعلى معايير الجودة والتميز في بيئة العمل الداعمة والتمكينية والمهنية لجميع موظفيها.
وقالت نائب رئيس- مدير الموارد البشرية في بنك الإسكان سوزان السنطي إن هذه الجائزة تأتي انعكاس للمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي ينفذها البنك لمنح موارده البشرية أفضل تجربة معه، بما يخدم أهدافه بخلق المزيد من القيادات الكفؤة والقادرة على رفع سوية الأداء والإنجاز، لرفع مستوى التفوق والاستدامة، والبقاء نموذجاً يحتذى به على كل الأصعدة.
وحاز البنك على الشهادة بعد اجتيازه كل متطلباتها، وبناء على نتائج التقييم الشاملة التي تضمنتها، والتي خضعت لبحث شامل في كل الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل بالتركيز على تلك المتعلقة بالموارد البشرية.
يشار إلى أن مؤسسة Top Employers Institute من المؤسسات المعتمدة عالمياً في مجال عملها، والتي تتخذ من هولندا مقراً رئيساً له؛ وكانت قد بدأت عملها في العام 1991.
--(بترا)
رش/ع ط
28/02/2024 23:37:44
MENAFN28022024000117011021ID1107914607
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