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ميتش ماكونيل يتنحى عن زعامة الجمهوريين بـ الشيوخ الأميركي في نوفمبر المقبل

2/28/2024 11:32:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أنه سيترك منصبه في نوفمبر المقبل.
وقال ماكونيل (82 عاما) في كلمة ألقاها في المجلس «أقف أمامكم اليوم لأقول لكم إن هذه الولاية ستكون الأخيرة لي كزعيم للجمهوريين».

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