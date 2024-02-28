ميتش ماكونيل يتنحى عن زعامة الجمهوريين بـ الشيوخ الأميركي في نوفمبر المقبل

ميتش ماكونيل يتنحى عن زعامة الجمهوريين بـ الشيوخ الأميركي في نوفمبر المقبل
التاريخ
2/28/2024 11:32:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أنه سيترك منصبه في نوفمبر المقبل.
وقال ماكونيل (82 عاما) في كلمة ألقاها في المجلس «أقف أمامكم اليوم لأقول لكم إن هذه الولاية ستكون الأخيرة لي كزعيم للجمهوريين».
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