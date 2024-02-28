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برلين تستضيف محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

2/28/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت ألمانيا بما وصفتها بـ«الخطوات الشجاعة» التي اتخذتها أرمينيا وأذربيجان مع بدء البلدين الجارين الواقعين في القوقاز محادثات سلام في برلين في إطار مسعى جديد لتسوية نزاع مستمر منذ عقود.
ويبني الحوار الذي يشارك فيه وزيرا الخارجية الأرميني أرارات ميروزيان والأذربيجاني جيهون بيراموف على لقاء مباشر مفاجئ بين زعيمي البلدين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق من فبراير الجاري.
وقالت مضيفة المحادثات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينيا بيربوك «ما نراه الآن خطوات شجاعة من البلدين لترك الماضي والعمل نحو سلام دائم لشعبيهما».
وخاطبت بيربوك الوزيرين قائلة «نريدكما أن تتمكنا من المضي في المسار نحو سلام دائم»، وذلك لدى افتتاحها اجتماعا يستمر يومين بعد أن قاما بجولة قصيرة في حدائق فيلا بورسيغ، قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية.
وبوساطة من المستشار أولاف شولتس، اتفق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني الهام علييف في ميونيخ على مواصلة مفاوضات السلام بين بلديهما.
وتعهد الزعيمان تسوية الخلافات «من خلال سبل سلمية فقط ودون اللجوء إلى القوة»، وفق المتحدث باسم شولتس.
وخاضت أرمينيا واذربيجان حربين، في التسعينيات وفي عام 2020، للسيطرة على جيب ناغورني قره باغ الذي استعادته قوات باكو في سبتمبر 2023 واضعة بذلك حدا لحكم انفصالي أرميني للجيب استمر ثلاثة عقود.
وبقي منسوب التوتر مرتفعا منذ استعادة باكو السيطرة على ناغورني قره باغ.

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