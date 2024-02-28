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توقع فوز المحافظين في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة في إيران

2/28/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعي أكثر من 61 مليون إيراني للتوجه غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، في اقتراع يتوقع أن يعزز قبضة المحافظين على السلطة في غياب بديل.
وسيكون المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أول من يدلي بصوته في أحد مكاتب الاقتراع الـ59 ألفا الموزعة في إيران ولاسيما في المدارس والمساجد.
وأعلن خامنئي خلال استقبال جمع من الناخبين انه «يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات»، داعيا «الشخصيات المؤثرة» إلى «تشجيع» المواطنين على التصويت. وقال «كلما شهدت الانتخابات اندفاعا، تم ضمان القوة الوطنية والأمن الوطني».
وتجري الانتخابات في ظل توتر يسود المنطقة جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة.
ويتوقع الخبراء نسبة مقاطعة مرتفعة جدا تتخطى 50%.
وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء «كوفيد-19».
وعنونت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية أمس الاول «الأجواء السياسية تبقى جليدية»، مشبهة المناخ السياسي بموجة البرد والثلج التي اجتاحت عددا من المناطق الإيرانية في الأيام الأخيرة.
من جانبها، أثنت صحيفة «وطن امروز» المحافظة على «اهتمام الشعب بالحملة» وخصوصا في الأرياف.
وفي طهران حيث لم يصوت سوى 26% من الناخبين عام 2020، فإن عدد لافتات المرشحين أدنى منه في الحملات الانتخابية السابقة.
وكانت العاصمة أحد مراكز الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد بعد وفاة الفتاة مهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
كما تجري الانتخابات في ظل استياء متزايد في إيران إزاء غلاء المعيشة ونسبة تضخم تقارب 50%.
وقال محسن عميدبخش الموظف الأربعيني «جيوب الناس فارغة»، مضيفا «لا أعتقد أن مجلس الشورى المقبل سيتمكن من تبديل هذا الوضع».
وينتخب الإيرانيون أعضاء مجلس الشورى الـ 120 لمدة أربع سنوات في اقتراع من دورة واحدة.
كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين ينتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وعلى إمكان إقالته.
وصادق مجلس صيانة الدستور على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح للانتخابات التشريعية، رافضا في المقابل ترشيحات أكثر من 30 ألفا آخرين، بينهم شخصيات معروفة في طليعتها الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني (2013-2021) الذي أبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما.

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