Thursday, 29 February 2024 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توتر في تشاد إطلاق نار في العاصمة وهجوم على مقر الاستخبارات ومحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا

2/28/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهت العاصمة التشادية نجامينا دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة قرب مقر «الحزب الاشتراكي بلا حدود» المعارض الذي اتهمته الحكومة بتنفيذ هجوم على مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني، أدى إلى سقوط «عدة قتلى».
وتحدث مسؤول في «الحزب الاشتراكي بلا حدود» عن إطلاق نار من بنادق كلاشينكوف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مقر حزب المعارض.
وأثار صوت إطلاق النار المتقطع هلعا بين السكان في وسط مدينة نجامينا حيث يقع مقر الحزب الذي يحاصره الجيش.
وأكد مراسلو وكالة فرانس برس انقطاع شبكة الهاتف والإنترنت.
من جهتها، شددت الحكومة التشادية في بيان على أن الهجوم على مقر الاستخبارات وقع بعد توقيف ناشط في «الحزب الاشتراكي بلا حدود» تتهمه الحكومة بـ «محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا»، في منتصف فبرايرالجاري.
وأكدت الحكومة أنه تلا هذا التوقيف «هجوم متعمد لشركاء هذا الشخص بقيادة عناصر من الحزب الاشتراكي بلا حدو» وعلى رأسهم زعيمه يايا ديلو«على مقر جهاز أمن الدولة الوطني، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية النافذ في تشاد.
وندد يايا ديلو المعارض الشرس للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، وهو نسيب له، بـ «مسرحية» فيما يتعلق بمزاعم محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا.
وأتى الهجوم غداة الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في تشاد والتي ستجرى الدورة الأولى منها في 6 مايو المقبل، ويؤكد كل من الرئيس ديبي ويايا ديلو نيتهما الترشح لخوضها.
وقالت الحكومة في بيانها إن «كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديموقراطية الجارية في البلاد سيلاحق ويحال على القضاء».
وسمى الجيش محمد إدريس ديبي إتنو البالغ من العمر 37 عاما، في 20 أبريل 2021 رئيسا للمرحلة الانتقالية، على رأس مجلس عسكري يضم 15 ضابطا كبيرا، بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو على خطوط الجبهة مع المتمردين.
وتعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال تنظيم انتخابات بعد 18 شهرا، وهو استحقاق تم تأجيله لمدة عامين.
وتخشى قوى المعارضة استمرار «سلالة ديبي» في الحكم في الدولة الواقعة في وسط افريقيا، وهي ثاني أقل الدول نموا في العالم وفقا للأمم المتحدة.
وحكم إدريس ديبي إتنو الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، البلاد بقبضة من حديد منذ 1990 حتى مقتله في 2021.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تشاد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 6 مايو المقبل، ما ينهي حكم المجلس العسكري الذي دام ثلاث سنوات عندما تولى محمد إدريس ديبي السلطة بعد مقتل والده.
وقال أحمد بارتشيريت رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات «بعد هذا التاريخ 6 مايو 2024، ستقع البلاد في فراغ قانوني يعد مرادفا لفوضى يمكن التكهن بها».
وأضاف لدى إعلان موعد الانتخابات «لذلك من الضروري إجراء الانتخابات قبله».
وفي منتصف يناير الفائت، اختار حزب «حركة الخلاص الوطني» الحاكم محمد ديبي إتنو مرشحا له للانتخابات الرئاسية.
وكان محمد ديبي إتنو قد أبلغ الاتحاد الأفريقي بأنه لن يترشح للرئاسة، لكن دستورا جديدا تم إقراره في استفتاء منتصف ديسمبر2023 يسمح له بذلك.
وطلبت المعارضة التشادية من الرئيس عدم الترشح لولاية جديدة، واتهمت المجتمع الدولي بدعم التوريث وتشجيع محمد ديبي إتنو على مصادرة السلطة، بما في ذلك عن طريق استخدام القوة.

MENAFN28022024000130011022ID1107914566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث