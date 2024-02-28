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للمرة الأولى فرقاطة ألمانية تحبط هجوما بمسيرتين بالبحر الأحمر

2/28/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدت فرقاطة ألمانية أرسلت للمساعدة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر بنجاح لهجوم نفذه المتمردون الحوثيون، وفق ما أعلن الجيش الألماني أمس الأول. وأفاد الجيش على منصة «إكس» بأن فرقاطة «هيس» التابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيرة. وأضاف «بعد وقت قصير، اقتربت مسيرة ثانية (من السفينة). أطلق الطاقم مرة أخرى إجراءات دفاعية وأصاب الهدف بنجاح».
وتابع «لم تسجل أي إصابات في أوساط الأشخاص أو أضرار للممتلكات على الفرقاطة». وفي وقت سابق، قالت سفارة ألمانيا في الولايات المتحدة إن الفرقاطة الألمانية «هيسن» أحبطت هجوما بطائرة مسيرة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى العملية البحرية «أسبيدس» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. وأرسلت «هيس» إلى المنطقة في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي أطلقت في 19 فبراير للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

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