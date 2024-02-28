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تحرك في تكساس يطالب بـ تكست للاستقلال عن الولايات المتحدة

2/28/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تطالب مجموعة من سكان تكساس بإعادة الولاية إلى دولة مستقلة كما كانت قبل 200 عام في تحرك يطلق عليه «تكست»، على اعتبار أن الخطوة المستوحاة إلى حد ما من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المعروف بـ «بريكست» ستساهم في حل أزمة الهجرة والخلاف مع واشنطن بشأن السيطرة على الحدود مع المكسيك.
وكشف الخلاف بشأن السيطرة على الحدود بين الرئيس الديموقراطي جو بايدن وحاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت حجم الهوة في الولايات المتحدة.
وقال رئيس «حركة تكساس القومية» دانيال ميلر لـ «فرانس برس»: «نعرف هنا في تكساس أن الطريقة الوحيدة التي سيكون بإمكان تكساس من خلالها تأمين الحدود ووضع نظام منطقي للهجرة ستكون من خلال القيام بما تفعله 200 دولة أخرى حول العالم والقيام بذلك كدولة مستقلة تحكم نفسها بنفسها».
ويشدد ميلر على أن حركته التي تأسست عام 2005 لم تكن يوما قريبة إلى هذا الحد من تحقيق هدفها.
ويشبه تحرك «تكست» بصدمة «بريكست» عام 2016 التي غادرت بريطانيا بموجبها الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن «تكساس» تتشارك التاريخ والمصالح مع باقي الولايات المتحدة، لكن على غرار المدافعين عن استقلال إقليم كاتالونيا الإسباني، يشعر سكانها بأن الحكومة المركزية غير قادرة على فهم مشاكلهم.
ومع استعداد الأميركيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر المقبل، تطالب الحركة الداعية لاستقلال تكساس المجلس التشريعي التابع للولاية بتمرير قانون يسمح بإجراء استفتاء على الانفصال.
لكن الدستور الأميركي لا يتضمن أي بند يسمح للولايات القيام بذلك، علما أن انفصال ولايات جنوبية بينها تكساس عام 1861 أشعل الحرب الأهلية التي اعتبرت الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.
ولطالما كان هناك تحرك انفصالي في تكساس، لكنه كان وما زال عبارة عن حركة هامشية، بحسب مدير الأبحاث في «مشروع سياسات تكساس» التابع لجامعة تكساس في أسوتن جوشوا بلانك.
وأفادت مستي وولترز، وهي ربة منزل في الخمسينيات من عمرها حضرت خطابا لميلر في مطعم تقليدي في تكساس، بأن سكان الولاية يشعرون بأنهم ينتمون إلى تكساس أولا قبل أن يكونوا أميركيين.
وقالت «نتعرض للغزو»، في إشارة إلى الأعداد القياسية للأشخاص الذين عبروا الحدود وقدم العديد منهم من أميركا الوسطى، في قضية تحتل مكانة بارزة خلال الانتخابات الرئاسية.
وتابعت «على تكساس أن تحمي مواطنيها بشكل أفضل».

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