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أمين مجلس التعاون يطالب بإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

2/28/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفيع المستوى من أعمال دورته الـ 55 المنعقدة في جنيف التي شدد فيها على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطالبا بإنهاء الاحتلال على الاراضي الفلسطينية. وأدان البديوي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وسياسة التجويع والقتل التي تنتهجها قوات الاحتلال، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وندد بازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وهي أرض فلسطينية محتلة.
كما أكد البديوي التزام مجلس التعاون الخليجي بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة وأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين دول الخليج وفي المنطقة.
وحذر الأمين العام لمجلس التعاون من تزايد موجات «الإسلاموفوبيا»، مشددا على ضرورة دعم الحوار واحترام حرية التعبير.

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