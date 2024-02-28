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الانتخابات التمهيدية في ميشيغان رسالة لبايدن وترامب

2/28/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز كل من الرئيسين الأميركيين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما في ولاية ميشيغان، لكن النتائج حملت جرس إنذار لكليهما وكشفت عن «أسباب تدعوهما إلى القلق» في محاولتهما للفوز بالولاية المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وكانت نسبة التصويت الواسعة بخيار «غير ملتزم» والتي قاربت نسبة 15% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ميشيغان، أول إشارة إلى مدى تأثير تعامل الرئيس بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على حملة إعادة انتخابه.
وفي المقابل، ورغم أن ترامب تفوق في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين بفارق كبير، فإن الأصوات التي كسبتها منافسته نيكي هايلي أظهرت مرة أخرى أن هناك شكوكا لدى بعض الناخبين الجمهوريين، بشأن منح الرئيس السابق أربع سنوات جديدة على رأس البيت الأبيض، بحسب ما نقل موقع قناة «الحرة».
وسلطت وسائل إعلام أميركية أخرى الضوء على نتائج الانتخابات في هذه الولاية الحاسمة، من خلال تحليل تداعياتها على مرشحي الحزبين في الخريف المقبل.
واعتبرت شبكة «سي ان ان» أن نتائج الانتخابات هذه تحمل «علامات إنذار» لبايدن وترامب.
وذكرت أن فوز بايدن في تمهيدية الحزب الديموقراطي، جاء مصحوبا بـ «تحذير» من التقدميين والناخبين الشباب والديموقراطيين العرب الأميركيين، والذي جاء في شكل تصويت احتجاجي على الارتفاع الكبير في عدد القتلى المدنيين في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، مفاده إما «تغيير المسار بشأن الحرب في غزة أو المخاطرة بخسارة جزء كبير من الدعم في الانتخابات العامة الحاسمة».
وتورد الشبكة أنه على الجانب الجمهوري «فشل ترامب رغم فوزه أيضا في إخفاء نقطة ضعف قد تكون ضارة»، مشيرة إلى أنه «مرة أخرى، خرج جزء كبير من الجمهوريين للتصويت ضده».
واعتبرت أن حدوث ذلك في ميشيغان، يمنح هذه المخاوف أهمية كبيرة في منافسة سيحتاج فيها كلا المرشحين إلى كل القواعد للحصول على فرصة في الانتخابات العامة
بدورها، اعتبرت صحيفة «بوليتيكو» أن تصويت عشرات الآلاف من سكان ميشيغان أمس الأول بـ «غير ملتزم»، من المرجح أن يتجاوز المستويات السابقة لهذا النوع من الأصوات في هذه الولاية، غير أنها تلفت إلى أنه من المستبعد أن يؤدي هذا التصويت إلى «إحداث زلزال سياسي».
وعلى الجانب الجمهوري، تقول الصحيفة: دارت أيضا مناقشة مماثلة بشأن «وحدة الحزب»، فرغم فوز ترامب الكبير، فإنه «لا يزال يواجه فصيلا من الجمهوريين الذين يرفضون دعم ترشيحه».
وأوضحت أن «التهديدات» التي تواجه ترامب «ذات طبيعة سياسية وقانونية»، في إشارة إلى فترة إدارته السابقة، وأيضا القضايا الكثيرة التي تلاحقه أمام القضاء.
وتضم هذه الولاية في الغرب الأوسط الأميركي أكبر نسبة من السكان المنحدرين من أصل شرق أوسطي أو شمال أفريقي في البلاد، ويتركز معظمهم حول ديترويت. وقالت النائبة الديموقراطية عن ميشيغان رشيدة طليب، الفلسطينية الأميركية الوحيدة في الكونغرس، في تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي إن «74% من الديموقراطيين في ميشيغان يدعمون وقف إطلاق النار، إلا أن الرئيس بايدن لا ينصت إلينا، بهذه الطريقة يمكننا استخدام الديموقراطية للقول استمع إلى ميشيغان».
لكن ذلك لن يمنع بايدن من نيل بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي بسهولة، إذ ان نتائج منافسه الرئيسي المحتمل، عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، متدنية في استطلاعات الرأي.
إلا أن العدد الكبير من الأصوات القائمة على الاحتجاج من شأنه أن يثير القلق قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة، فهو لا يملك رفاهية خسارة حتى ولو جزءا من أصوات ائتلافه في الولاية.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشعر بايدن بالإحباط، ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، حتى مع استمرار الجهود للتوسط في وقف ثان للقتال.
في الجانب الجمهوري، اكتسح ترامب نتائج الولايات التي صوتت مبكرا، ومن غير المتوقع أن تعوق ميشيغان تقدمه نحو نيل ترشيح الحزب.
وبعد خسارتها ولايتها كارولاينا الجنوبية أمام ترامب قبل ايام وميشيغان تباعا، قالت هايلي، إن منافسها «سيفشل في الفوز بالانتخابات العامة من خلال تنفير المستقلين والجمهوريين الذين يدعمون محاولتها».
وكان تصريح هايلي خلال مداخلة لها عبر شبكة «سي ان ان» بينما كانت نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان تظهر تباعا.
ودعت هايلي الناخبين «إلى التحرك سريعا، قبل أن تغرق السفينة»، ما يوحي بأنها تنوي الاستمرار في منافسة ترامب رغم خساراتها المتتالية أمامه في الانتخابات التمهيدية السابقة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستستمر، قالت هايلي: «لدينا 21 ولاية وإقليما، لماذا لا ننتظر ونرى ما سيحدث؟».
وعندما سئلت عما إذا كان بإمكانها تسمية ولاية واحدة يمكنها الفوز بها، أشارت هايلي إلى الأميركيين الذين أزعجتهم فكرة إجراء انتخابات عامة أخرى بين ترامب وبايدن، وإلى 39.5% من الناخبين الذين دعموها وليس ترامب، في كارولاينا الجنوبية.

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