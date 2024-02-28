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معرفي: خريطة طريق تتضمن خططاً مستقبلية لدعم المبادرات الشبابية في شتى المجالات

2/28/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أهمية دعم الشباب العربي في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من الأنشطة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.
وقال الوزير معرفي، في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام الاجتماع الـ 47 لوزراء الشباب والرياضة العرب، إن المرحلة الراهنة التي تشهد تسارعا كبيرا تتطلب الاهتمام بالتكنولوجيا كونها تسهم في اللحاق بركب التكنولوجيا في المرحلة المقبلة والتي تتطلبها عمليات التنمية في الدول العربية كافة.
وأكد ضرورة الاهتمام والأخذ بها بعين الاعتبار بدعم الشباب وتمكينهم لإعدادهم بمستوى ثقافي وتكنولوجي عال، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية دعم كل ما يتعلق بالرياضة والتعاون العربي في الشؤون الرياضية.
وأكد حرص الكويت على دعم وتمكين الشباب، مشيرا إلى أهمية دور الشباب علميا وتكنولوجيا وثقافيا ورياضيا للنهوض بالوطن في شتى المجالات.
ولفت إلى حرص القيادة السياسية في الكويت ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وبناة الوطن.
وأوضح الوزير معرفي ان الحكومة وضعت خريطة طريق تتضمن خططا مستقبلية من شأنها دعم المبادرات الشبابية في شتى المجالات مؤكدا ان المبادرات لدعم الشباب الكويتي مازالت مستمرة في هذا الاطار.
وأضاف أن القيادة السياسية في الكويت حرصت على توجيه رسائل مباشرة لدعم الشباب في شتى المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم المتواصل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح للشباب في المجالات كافة، سواء رياضية أو تكنولوجية او ثقافية وغيرها.

MENAFN28022024000130011022ID1107914560

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