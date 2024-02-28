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وزير الشؤون: تذليل العقبات أمام العمل الخيري والدعوي لإبراز وجه الكويت المشرق

2/28/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل تذليل كافة العقبات أمام العمل الخيري والدعوي بما يعكس وجه الكويت المشرق وعطاءها في الداخل والخارج.
ونوه الوزير السعود خلال استقباله وفدا من لجنة التعريف بالإسلام برئاسة مديرها العام عمار الكندري بجهود اللجنة ومشاريعها الدعوية والمجتمعية التي تحقق المنفعة المجتمعية والدينية تحت مظلة وزارة الشؤون.
من جانبه، ثمن الكندري جهود الوزارة وتسخيرها كل الإمكانات والطاقات لإنجاح العمل الخيري والدعوي الكويتي بما يساعد في تجاوز كثير من التحديات، معتبرا أن اللجنة جسر من جسور التواصل الثقافي والحضاري بين المجتمع الكويتي ومختلف الجنسيات ما يسهم في تعزيز الوعي بثقافة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده.
وذكر أن دور اللجنة لا يتوقف على التعريف بالإسلام ونطق المهتدي الجديد للشهادتين، بل تتولى رعاية المهتدي وتعليمه العلوم الشرعية واللغة العربية بهدف تمكينه وتأهيله ليكون نموذجا فاعلا في المجتمع.
واستعرض الوفد خلال اللقاء إنجازات اللجنة ومسيرتها الدعوية وأبرزها هداية أكثر من 94 ألف مهتد ومهتدية من ضيوف الكويت من أبناء الجاليات غير الناطقة بالعربية، وذلك منذ تأسيسها عام 1978.

MENAFN28022024000130011022ID1107914559

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