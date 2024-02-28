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((هيئة الطرق)) تُغلق ((الخامس)) اتجاه الجهراء عند تقاطع دمشق لمدة 10 ساعات

2/28/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق طريق الدائري الخامس السريع للقادم من السالمية باتجاه الجهراء عند التقاطع مع شارع دمشق، لمدة 10 ساعات من الساعة 12 منتصف الليل مساء اليوم الخميس 29 الجاري وحتى الساعة 10 صباحا يوم الجمعة 1 مارس، وذلك لاستكمال أعمال تركيب جسر مشاة على طريق الدائري الخامس.

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