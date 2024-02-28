((هيئة الطرق)) تُغلق ((الخامس)) اتجاه الجهراء عند تقاطع دمشق لمدة 10 ساعات

((هيئة الطرق)) تُغلق ((الخامس)) اتجاه الجهراء عند تقاطع دمشق لمدة 10 ساعات
التاريخ
2/28/2024 11:32:38 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق طريق الدائري الخامس السريع للقادم من السالمية باتجاه الجهراء عند التقاطع مع شارع دمشق، لمدة 10 ساعات من الساعة 12 منتصف الليل مساء اليوم الخميس 29 الجاري وحتى الساعة 10 صباحا يوم الجمعة 1 مارس، وذلك لاستكمال أعمال تركيب جسر مشاة على طريق الدائري الخامس.
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