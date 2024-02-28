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برنامج ((المؤثر)) لليافعين.. تعزيز مهارات التواصل الفعال وصناعة المحتوى الاحترافي

2/28/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت أكاديمية لوياك للفنون «لابا» الموسم الثاني من برنامج «المؤثر»، في حفل أقيم في فندق فوربوينتس شيراتون قدم خلاله المتدربون مشاريعهم التي عملوا على تجهيزها طوال فترة البرنامج بحضور لجنة تحكيم من المتخصصين، وتم فيها إعلان الفائزين ومنحهم جوائز إلكترونية قيمة.
أطلق برنامج المؤثر في أغسطس 2023 برعاية بنك الخليج وجريدة «الجريدة» وفندق فوربوينتس شيراتون، ويهدف إلى تمكين اليافعين من مهارات التواصل الفعال، ومهارات العرض والتقديم، وفن الخطابة والإلقاء والحضور، ومهارات صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي، ما يسهم في تأهيل المتدربين ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.
امتد برنامج المؤثر - الذي انطلق في 18 يناير -على مدار 3 أسابيع، حيث بدأت خطة التدريب ببرنامج العادات الـ7 للمراهقين الأكثر فعالية الذي تملك مؤسسة لوياك حقوق تدريبه، وتعد الوكيل الحصري له في الكويت، ويهدف هذا التدريب إلى تعزيز البناء الداخلي لشخصية المتدرب، وتعريفه بمكامن القوة والضعف لديه، ومساعدته على اكتشاف شغفه، ووضع أهدافه وتوقعاته من الورشة حيز التنفيذ، دربت هذا المنهج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوياك ولابا فارعة السقاف والمدربة ميا مهدي - مدربة معتمدة لبرنامج العادات السبع.
أما الجزء الثاني من برنامج المؤثر، فقد قدم فيه مدير مؤسسة مشاريع لوياك للاستدامة LSV يوسف البعيجان ومدير التسويق والفعاليات في مؤسسة مشاريع لوياك للاستدامة LSV عامر الهنيدي تدريبا مكثفا للمشاركين حول مهارات العرض والتقديم وكيفية عرض فكرة المشروع بطريقة جذابة، وتجهيز العرض التقديمي المناسب لذلك باستخدام برنامج باوربوينت، وتم تطبيق هذه المهارات عمليا مع المتدربين.
وتضمن الجزء الثالث، تدريب تقني للمشاركين على مهارات التصوير الاحترافي، وفنون صناعة المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وآليات التسويق الرقمي لهذا المحتوى، باستخدام أحدث التقنيات اللوغاريتمية في تطبيق انستغرام لتحقيق أعلى نسبة مشاهدة، قام بتدريب المشاركين على هذه المهارات فريق من المتخصصين من قسم التسويق والإنتاج المرئي في لوياك، وبدأ خلاله المتدربون العمل على تجهيز مشاريعهم الخاصة في ثلاث مجموعات، حيث تعاونت كل مجموعة - مكونة من 3 متدربين - في صناعة فيديو reel، يتضمن عرض محتوى خاص قام أعضاء الفريق بتصويره وإعداده ومونتاجه وإخراجه بأنفسهم مطبقين المهارات التي تعلموها ضمن البرنامج.
هذا، واستضاف برنامج «المؤثر» الإعلامي وصانع المحتوى الكويتي عمر العثمان، الذي شارك تجربته الشخصية وقصة نجاحه مع المتدربين، كما شاركهم نصائح فعالة لتطوير منصاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقدمت مسؤول التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فاطمة الحبيب محاضرة للمتدربين حول أقسام الاتصالات المؤسسية وهي الاستدامة المجتمعية، والعلاقات العامة وإدارة منصات التواصل الاجتماعي.
تلا ذلك تدريب مكثف على مدار أسبوع مع الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان - صاحب الخبرة التي تزيد على 30 عاما في المجال الإعلامي - حيث درب المشاركين على مهارات الخطابة والظهور الإعلامي، وكسر رهبة مواجهة الكاميرا، وتحسين لغة الجسد وتدريبات للصوت والتنفس وغيرها من المهارات.
وبتوجيهه وإشرافه، أنهى المتدربون العمل على مشاريعهم الختامية التي تناولت مواضيع مختلفة، فقد قدمت إحدى المجموعات مشروعا بعنوان حب الكويت، وأخرى بعنوان «حديقة الشهيد»، والمجموعة الثالثة تناول مشروعها رحلة التدريب في برنامج المؤثر.
السقاف: هدفنا أن يتقن الشباب أدوات التأثير والتواصل
استهل حفل ختام النسخة الثانية من برنامج المؤثر بكلمة السيدة فارعة السقاف التي رحبت بالحضور وقالت: «يتطرق البرنامج إلى وسائل التأثير من خلال طريقة العرض أو مهارات التقديم، بحيث يتم تمكين المشاركين من أدوات سرد الرواية منذ بدايتها حتى نهايتها من خلال عرض تقديمي جاذب. كما يهدف إلى تعليم المشاركين تقنيات التصوير وطريقة الوقوف أمام عدسة الكاميرا والتقاط المادة التي سيتم استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي الإلمام بأسلوب مخاطبة الجمهور والمشاهدين».
وأضافت: «يوفر البرنامج تدريبا على العديد من مهارات وأدوات التواصل، ونسعى لتطويره من خلال الاستماع لآراء المشاركين. أتقدم بخالص الشكر إلى بنك الخليج على دعمه ورعايته لبرنامج المؤثر، وأشكر جهود زافين وكل المشاركين في إعداد هذا البرنامج التدريبي. وقد لفتني التزام المشاركين بجدول البرنامج ومتطلباته، ومدى التشجيع الذي قدمه أولياء الأمور لأبنائهم».
فاطمة الحبيب: نؤكد دعمنا المتواصل للشباب الكويتي
وأعربت مسؤولة التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، فاطمة الحبيب، عن سعادتها بـ «تمثيل بنك الخليج، أحد أبرز البنوك في الكويت والمنطقة، وقالت: «نؤكد دعمنا ورعايتنا لبرنامج «المؤثر» الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا». ولنؤكد كذلك دعمنا المتواصل للشباب الكويتي، وحرصنا الكامل على تمكينهم وتطويرهم وتأهيلهم، لمواكبة متطلبات العصر وسوق العمل، وذلك انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب».
وتابعت: «يسعدنا اليوم، وللعام الثاني على التوالي، التعاون مع أكاديمية لوياك للفنون «لابا» في رعاية برنامج «المؤثر»، والاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الكويت المميزين، والذين نتوقع لهم مستقبلا مشرقا وأن يكونوا إضافة قوية لمؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها القطاع الخاص. كل التمنيات الطيبة لخريجي البرنامج وكل التوفيق والتقدير للقائمين عليه وللمؤسسات والجهات الراعية».
زافين: أنوه بجهود لوياك في كل مكان
من جهته، أبدى الإعلامي زافين امتنانه للمشاركة في البرنامج الذي ساهم في تحقيق التقدم في مستوى الطلاب، وقال: «لاحظت التقدم الواضح في أداء المشاركين وأفتخر بالمستوى الذي حققوه، وأضاف: أؤمن بأن برنامج «المؤثر» سيساعد الطلاب في دراستهم، وحياتهم المهنية، وشكر مؤسسة «لوياك» على «جهودها وأنشطتها في الكويت ولبنان والأردن وفي كل مكان».
وشهد الحفل الختامي مسابقة تنافسية بين ثلاثة مشاريع أعدها الطلاب ضمن مجموعاتهم. فكان أن قام «فريق الكويت» و«فريق حديقة الشهيد» و«فريق المؤثر» بتقديم عروضهم وإنتاجاتهم المصورة أمام لجنة التحكيم. وعملت اللجنة على تقييم الأداء وتحليل نقاط القوة والضعف لدى المشاركين، واختيار المجموعة الفائزة التي حصل أفرادها على جوائز إلكترونية قيمة، كما تم توزيع الجوائز والشهادات على كافة المشاركين.
وإذ أعرب الشباب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على البرنامج، تحدثوا عن «أهميته وضرورة تحفيز أبناء جيلهم على المشاركة فيه، لما يوفره من دعم وإمكانيات ومهارات تجعلهم يتمرسون في إنتاج الفيديوهات القصيرة والمحتوى المرئي». وأضاف الطلاب: «إنه برنامج متميز قادر على خلق التأثير الملموس وتغيير حياتنا نحو الأفضل، حيث تعلمنا كذلك كيفية السيطرة على أعصابنا ومواجهة التحديات».

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