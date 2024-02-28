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وزير الإعلام: تسخير جميع الإمكانيات والطاقات لمواكبة انتخابات مجلس الأمة بما يليق بسمعة الكويت ومكانتها

2/28/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مع قيادات قطاعات الوزارة الخطة المتكاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة بعد إقرار موعدها من قبل مجلس الوزراء في 4 أبريل المقبل. وقال المطيري في تصريح لـ«كونا» إن الوزارة تسخر جميع الإمكانيات والطاقات لمواكبة هذا الحدث الديموقراطي الكبير بما يليق بسمعة ومكانة الكويت من خلال عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية بخطة شاملة متكاملة ومرنة وجاهزية عالية من خلال كوادر الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة بجميع قطاعاتها ستعمل على تقديم كل الخدمات لتسهيل عمل وسائل الإعلام والصحافيين والإعلاميين من داخل الكويت وخارجها لتغطية هذا العرس الديموقراطي وتوفير المعلومات اللازمة لها.
وبين أن الوزارة ستقوم بتغطية حية ومباشرة لوقائع يوم الانتخابات مكرسة كل خبراتها للقيام بهذه المهمة بالشكل الذي يليق بهذا الحدث الديموقراطي، وستعمل باستخدام أحدث التقنيات والأدوات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ونشر التقارير والأخبار ومواكبة كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري في البلاد.
ودعا الوزير المطيري المولى القدير أن يديم على دولة الكويت نعمه الكثيرة في ظل القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

MENAFN28022024000130011022ID1107914555

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