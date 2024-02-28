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((الأشغال)): 24.2 مليون دينار تكلفة عقد توسعة محطة تنقية كبد

2/28/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة ابرمت عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ اعمال توسعة محطة تنقية كبد الحالية والاعمال المكملة لها مع احدى شركات التجارة العامة والمقاولات بقيمة 24.2 مليون دينار.
وأضافت المصادر ان مدة هذا العقد حوالي 1825 يوما، مشيرة إلى ان الشركة من المقرر ان تقوم بتنفيذ أعمال العقد وفقا للشروط والجدول الزمني الموضوع لأعمال التوسعة.
ولفتت المصادر إلى ان العقد يهدف إلى زيادة كميات تدفق مياه الصرف الواردة للمحطة، البالغة 90 ألف متر مكعب، لتصل إلى 270 ألف متر مكعب يوميا، ولرفع كميات المياه المعالجة الثلاثية والرباعية المنتجة بالمحطة واستغلالها في المشاريع والزراعات الإنتاجية المختلفة. وتسعى وزارة الاشغال إلى استخدام أفضل تقنيات المعالجة العالمية في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد للمحافظة على البيئة، واستغلال المياه بالشكل الأمثل كإحدى الثروات التي تدعم الزراعات والمشاريع الأخرى.

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