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((السكنية)): استدعاء الدفعة الـ 16 من قطاع N4 في قسائم مشروع ((جنوب سعد العبدالله))

2/28/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استدعاء الدفعة الـ 16 من قطاع N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله التي تشتمل على 267 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى 5 يوليو 2005.
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن توزيع بطاقات القرعة سيكون يومي الخميس والأحد المقبلين، فيما ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط الإثنين المقبل، وتجرى القرعة بتاريخ السادس من شهر مارس.
ودعت المواطنين الذين خصصت لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان، للحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة من الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأوضحت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان ستقوم المؤسسة باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليها في التخصيص.

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