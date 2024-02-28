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سفارتنا لدى إيران وصربيا وقنصليتنا في ((هوشي منه)) احتفلت بالأعياد الوطنية

2/28/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت سفارتا الكويت لدى إيران وصربيا وقنصليتها في مدينة «هوشي منه» بفيتنام حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
وفي إيران أقام سفيرنا بدر المنيخ حفل استقبال حضره حشد كبير من المسؤولين والشخصيات الإيرانية وسفراء دول عربية وإسلامية وأجنبية لدى إيران بينهم مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون دائرة الخليج السفير محمد علي بك، ووزير خارجية إيران الأسبق د.علي أكبر صالحي.
كما حضر الحفل وزير العمل في سلطنة عمان د.محاد باعوين ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في السلطنة خليفة الحارثي اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى طهران تزامنت مع ذكرى الأعياد الوطنية الكويتية.
وبهذه المناسبة استذكر السفير المنيخ ضمن كلمة ألقاها خلال الحفل دور الآباء المؤسسين والشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم خلال الاحتلال العراقي الغاشم «لتنعم كويت اليوم بالأمن والأمان».
وقال إن الكويت تستقبل «عهدا جديدا عنوانه العزم والتفاؤل ومسيرة تنمية زاخرة تحت الراية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد».
وعلى صعيد العلاقات الكويتية - الإيرانية، أكد المنيخ تاريخية العلاقات «الوطيدة» بين البلدين، مشيرا إلى أنها تشهد في الوقت الحالي مزيدا من النمو والتقدم والازدهار في مجالات عدة من خلال عمل اللجان المشتركة بين البلدين.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون دائرة الخليج السفير محمد علي بك في كلمة مماثلة إن بلاده والكويت تربطهما قواسم تاريخية مشتركة ثقافية واجتماعية، إضافة إلى العلاقات «المتميزة» على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وفي العاصمة الصربية بلغراد، أقام سفيرنا فايز المطيري حفل استقبال حضره وزير الاقتصاد سلوبودان سفيتكوفيتش والوزير بلا حقيبة المعني بتنسيق التنمية الإقليمية المتوازنة في الحكومة الصربية أدين جيرليك وعميد وأعضاء السلك الديبلوماسي لدى بلغراد وعدد من الشخصيات البرلمانية والإعلامية والثقافية والدينية ورجال الأعمال.
ورفع السفير المطيري بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى القيادة السياسية والشعب الكويتي وكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار على البلاد.
وفي فيتنام أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة «هوشي منه» حفلها السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية وبمشاركة نائب حاكم مدينة «هوشي منه» فو فان هوان بصفته ضيف الشرف.
وبهذه المناسبة رفع القنصل العام طلال الهزاع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية والشعب الكويتي، معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للوطن.

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