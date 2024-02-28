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كاتدرائية الأقباط الكاثوليك هنأوا القيادة السياسية والشعب بالأعياد الوطنية

2/28/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ راعي كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت الأب يسى زكريا، في عظته، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ومتمنيا ان يعيد الله الأعياد الكويت بالخير والبركة والسلام.
وأضاف «نعيش على أرض الكويت المعطاءه ذلك البلد الذي نكن له كل تقدير، ولابد أن نشارك إخواننا الكويتيين افراحهم في هذه المناسبة السعيدة، والتي نعيشها جميعا في هذه الأيام ليجعلها الله أياما مباركة على ارض الكويت وعلى كل من يعيش على ارض الكويت الحبيبة. متمنيا أن تكون أياما سعيدة على جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وأن ينعم عليها بالخير والبركة وأن يديم الله على البلاد وشعبها الكريم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار».

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