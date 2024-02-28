غانم الصبيح لـ ((الأنباء)): ((تكويت)) جميع الوظائف الإشرافية في عقود الخدمات الفندقية

استخدام أفضل المعدات والأدوات والمواد المخصصة للتنظيف في المستشفيات والمراكز الطبية

عبدالكريم العبداللهكشف مدير إدارة الخدمات الفندقية في وزارة الصحة غانم الصبيح عن معالجة ما يقارب 12 مليونا و500 الف كيلو من النفايات الطبية خلال العام الماضي 2023، وأيضا محطة الغسيل المركزية في «الصباح» التي تنجز أكثر من 1.5 مليون قطعة شهريا، مشيرا إلى «تكويت» جميع الوظائف الاشرافية في عقود «الخدمات»، كما تطرق الصبيح خلال لقائه مع «الأنباء» إلى التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيـقي والتدريـــب والمعهد العالي للطاقة لطرح دورات دراسيــة لتخصصات مشـــرف خدمات فندقية وفني صيانة.وقال ان الخدمــات الفندقية المقدمة هي جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية كونها تشمل «التنظيف ـ الغسيل ـ نقل ومعالجة النفايات الطبية»، وبتوجيهات من الدولة تم تقليص قيمة العقود ورفع جودة الخدمات عبر اختيار أفضل المعدات والأدوات والمواد المستخدمة للتنظيف وغسيـــل البياضــــات ومعالجة النفايات.وفيمـــا يخــــص «الغسيل»، أوضح انه تم افتتاح محطة الغسيل المركزية في منطقة الصباح الطبية على أحدث المعايير علما بأن عدد «القطع» التي تقوم الوزارة بغسلها بلغ أكثر من مليون و400 الف قطعة شهريا، وتشمل التجميع من المستشفيات ونقلها إلى محطات الغسيل لغسلها وتعقيمها، ومن ثم إعادتها إلى المستشفيات والمراكز الطبية.وفيما يخص عقود التنظيف، قــال انه تم مراعاة استخدام أفضل المعدات والأدوات والمواد المخصصة للتنظيف في المستشفيات والمراكز الطبية، كما تم «تكويت» جميع الوظائف الاشرافية في هذه العقود، حيث بإمكان جميع المواطنين الراغبين بالعمل في الوظائف الاشرافيــــة التسجيل عن طريق منصة «فخرنا» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.وحول تأهيل مشرفي خدمات فندقية، قال الصبيح ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــب والمعهد العالي للطاقة لطرح دورات دراسية لتخصصات مشرف خدمات فندقية وفني صيانة معدات فندقية لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في المجال لمواكبة التوسع والزيادة المستمرة في مراكز الخدمات الصحية ومحطات المعالجة الجديدة.وفيما يتعلق بالنفايات الطبية التي قامت المحارق بإحراقها ومدى مأمونيتها، قال ان لدى الوزارة 4 محطات لمعالجة النفايات الطبية، وتم من خلالها معالجة ما يقارب 12 مليون و500 ألف كيلو من النفايات الطبية خلال العام 2023.أما فيما يخــــص مأمونيتها، فهي «آمنة» بيئيا، وتمر بعدة مراحل للمعالجة، علما أن الوزارة تقوم بمتابعة المحطات بشكل دوري يوميا على مدار الساعة بواسطة موظفين متخصصين في هذا المجال، كما تم التعاقد مع استشاري بيئي لمتابعة أداء عمل المحطات ومراقبة جودتها وإجراء الفحوصات الدورية عليها.واشار إلى ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للبيئة عن طريق دراسة المردود البيئي، وقد تم ربط أجهزة الانبعاثات مع غرفة المراقبة لدى الهيئة العامة للبيئة، وتزويدهم بصفة مستمرة بإحصائيات النفايات التي تمت معالجتها.وحول نقل النفايات الطبية من مناطق تولدها إلى محطات المعالجة، قال الصبيح انه يتم نقل النفايات الطبية بواسطة مركبات «مجهزة» ومعتمدة مزودة بنظام GPS وتتم مراقبتها من قبل وزارة الصحة، حيث تم إصدار قرار وزاري تنفيـــذا لتوجيهات الهيئة العامة للبيئة بترخيص نشاط مزاولة نقل النفايات الطبية الخطرة من قبل وزارة الصحة، وعليه تم الترخيص للشركات المتقدمة للوزارة لهذا النشاط وفق شروط ومواصفات وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة.