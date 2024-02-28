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رئيس الوزراء استقبل أعضاء هيئة تدريس بـ((الإدارية)) و((الهندسة))

2/28/2024 11:32:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان عددا من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول في جامعة الكويت.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية.

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