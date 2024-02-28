رئيس الوزراء استقبل أعضاء هيئة تدريس بـ((الإدارية)) و((الهندسة))

رئيس الوزراء استقبل أعضاء هيئة تدريس بـ((الإدارية)) و((الهندسة))
التاريخ
2/28/2024 11:32:36 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان عددا من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول في جامعة الكويت.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية.
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