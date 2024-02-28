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العربي يقود حملة تسديد وتجديد الاشتراكات إلكترونياً

2/28/2024 11:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يقود مجلس إدارة النادي العربي حملة تطويرية في القطاع الرياضي تهدف إلى حفظ حقوق أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية، وذلك من خلال اعتماد تسديد العضويات وتجديد الاشتراكات والتسجيل للعضويات عبر الروابط الإلكترونية التي يتم نشرها في المواقع الرسمية للأندية تسهيلا على الأعضاء وخصوصا المتواجدين خارج البلاد لظروف مختلفة كالعلاج أو الدراسة او حتى السياحة الخاصة.
وقال رئيس النادي عبدالعزيز عاشور في تصريح بثه الموقع الرسمي للنادي اننا نشكر أعضاء الجمعية العمومية بالنادي العربي على تفاعلهم مع نظام التسديد الإلكتروني الذي تم تطبيقه منذ سنتين ولايزال العمل به مستمرا، حيث تم اعتماد هذا الإجراء من قبل الجمعية العمومية بالنادي وهو أول ناد في الكويت بادر إلى هذه الخطوة لحل المشاكل المترافقة لعمليات تسديد الاشتراكات والعضويات والتي تشهدها الأندية في كل موسم إذ يمكن الأعضاء من التسديد او التجديد عبر الوسائل الإلكترونية دون الحضور الشخصي.
وأضاف ان النادي العربي يقود أيضا فكرة جديدة وهي ان يتم التسجيل من خلال وسائل التواصل الإلكتروني دون الحضور إلى مقر النادي، ويجري الإعداد لهذه الخطوة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بوصفها الحامية للرياضيين وحقوق أعضاء الجمعيات العمومية، مشيرا إلى ان الرقم الذي وصل إليه النادي خلال هذه الحملة لا بأس به حتى الآن.
ولفت عاشور إلى ان النظام الأساسي أتاح لمجلس الإدارة إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يسددوا الاشتراكات، وذلك وفق القانون، مضيفا انه لا يوجد في النظام الأساسي «شطب عضوية» ولكن تسقط العضوية ان لم يبادر صاحبها بالتسديد، موضحا ان الإدارة تدرس فكرة ان يساهم هذا الإجراء في حل المشاكل التي ترافق عمليات التسجيل والانتخاب او الترشح لعضوية مجلس الإدارة، متمنيا ان تحذو بقية الأندية حذو النادي العربي تفاديا للكثير من المشاكل وتسهيلا على أعضاء الجمعيات العمومية.
وفي جانب آخر، قام نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله بزيارة تفقدية للنادي العربي، وذلك في إطار الإشراف على عملية تسجيل العضويات وتسديد الاشتراكات السنوية.

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