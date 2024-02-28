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((سكوررس)) يتوّج ببطولة ((فرجان جونيورز))

2/28/2024 11:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
اختتمــت الاسبـوع الماضي بطولـة فرجان جونيورز الأولى التي أقيمت على ملاعب نادي السالمية الرياضي بتنظيم شركة VO الداعمة للمواهب وتحت رعاية بيت التمويل الكويتي، بمشاركة 8 أكاديميات لكرة القدم للفئات العمرية من مواليد 2011-2012، حيث اتسمت المباريات بالندية والحماس وبحضور جماهيري كبير من أولياء أمور اللاعبين والشركات الراعية، حيث توج فريق أكاديمية سكوررس باللقب عقب فوزه على أكاديمية سفنتين فور.
هذا ، وتم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة فو الشيخة عهود سالم العلي الصباح والشيخة شذى العذبي الصباح ومدير الهيئة العامة للشباب بالوكالة مشعل السبيعي وممثل بيت التمويل الكويتي محمد الفارس والرئيس التنفيذي لمنصة «فو» زهراء دهداري وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين أبو الحسن، توزيع الجوائز على أصحاب المركزين الأول والثاني وكأس أفضل لاعب وحارس والفريق المثالي، إضافة إلى كأس البطولة وحصول جميع اللاعبين المشاركين على ميدالية تقديرية.
وبهذه المناسبة، قال المشرف العام على البطولة سعد الرميضي: «المستوى الفني في البطولة فاق التوقعات، حيث شهدنا مباريات حماسية وتنافسية بين الفرق المشاركة، والأهم من ذلك لم تشهد البطولة حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، مما يدل على الأخلاق الرياضية العالية التي كانت بين اللاعبين، ونتقدم بالشكر إلى الشركات الراعية على مساهمتها بتوفير بيئة رياضية تنافسية صحية للمواهب الكويتية».

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