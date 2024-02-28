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((يد)) الكويت يخسر من الريان القطري في ((الخليجية))

2/28/2024 11:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
خسر الكويت من الريان القطري بنتيجة 30-26 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد والمقامة في قطر، وبذلك يبقى رصيد العميد على نقطتين حصدهما من فوز في أولى مبارياته في المجموعة الثانية، ويلتقي الجمعة مع الشباب البحريني في مباراة مصيرية ضمن الجولة الثالثة.
وفي السياق ذاته، يلتقي برقان في الـ 4.00 عصر اليوم مع عمان العماني في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في البطولة بنسختها الـ 40 ويتطلع سعيد حجازي مدرب برقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية رغم الخسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام الدير البحريني والعربي القطري.

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