((يد)) الكويت يخسر من الريان القطري في ((الخليجية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
خسر الكويت من الريان القطري بنتيجة 30-26 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد والمقامة في قطر، وبذلك يبقى رصيد العميد على نقطتين حصدهما من فوز في أولى مبارياته في المجموعة الثانية، ويلتقي الجمعة مع الشباب البحريني في مباراة مصيرية ضمن الجولة الثالثة.
وفي السياق ذاته، يلتقي برقان في الـ 4.00 عصر اليوم مع عمان العماني في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في البطولة بنسختها الـ 40 ويتطلع سعيد حجازي مدرب برقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية رغم الخسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام الدير البحريني والعربي القطري.
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