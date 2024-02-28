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البزاز ثانياً ببطولة التحدي العالمية للغوص تحت الجليد

2/28/2024 11:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق بطل الكويت والنادي البحري الرياضي الكويتي للغوص الحر الغطاس أحمد البزاز المركز الثاني في بطولة التحدي العالمية للغوص تحت الجليد والتي أقيمت في مدينة فلادفو ستوك بروسيا.
وأشاد رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي البحري علي الشمالي بهذا الإنجاز العالمي، مشيرا إلى أن البزاز استطاع أن يحقق إنجازا لحصوله على المركز الثاني، كونه يشارك للمرة الأولى في البطولة التي تعتبر من أصعب البطولات الرياضية في مجال الغوص تحت الجليد وبدرجة حرارة تصل إلى ما دون 15 تحت الصفر، والغطس من خلال فتحة دائرية ومن ثم الغوص وسط جليد يصل سمكه إلى أكثر من 40 سنتيمترا لأبعد مسافة يستطيع الوصول إليها.

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