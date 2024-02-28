البزاز ثانياً ببطولة التحدي العالمية للغوص تحت الجليد

(MENAFN
- Al-Anbaa) حقق بطل الكويت والنادي البحري الرياضي الكويتي للغوص الحر الغطاس أحمد البزاز المركز الثاني في بطولة التحدي العالمية للغوص تحت الجليد والتي أقيمت في مدينة فلادفو ستوك بروسيا.
وأشاد رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي البحري علي الشمالي بهذا الإنجاز العالمي، مشيرا إلى أن البزاز استطاع أن يحقق إنجازا لحصوله على المركز الثاني، كونه يشارك للمرة الأولى في البطولة التي تعتبر من أصعب البطولات الرياضية في مجال الغوص تحت الجليد وبدرجة حرارة تصل إلى ما دون 15 تحت الصفر، والغطس من خلال فتحة دائرية ومن ثم الغوص وسط جليد يصل سمكه إلى أكثر من 40 سنتيمترا لأبعد مسافة يستطيع الوصول إليها.
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