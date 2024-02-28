Thursday, 29 February 2024 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجولتان الأخيرتان من دوري ((زين)).. مواجهات تحديد المصير

2/28/2024 11:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
لم يتبقَّ الكثير في مشوار دوري زين الممتاز سوى جولتين فقط ستحددان مصير الفرق سواء على مستوى المنافسة على اللقب أو حتى المشاركة في دوري الـ 6 الكبار أو دوري تفادي الهبوط. وستشهد الجولة المقبلة مباراة قمة بين العربي المتصدر ووصيفه الكويت، وقبلها مواجهة مهمة بين القادسية الثالث والسالمية الرابع، وكذلك يسعى النصر لتأمين نفسه من بوابة الجهراء، بينما ستكون هناك «ملحمة كروية» بين الفحيحيل وكاظمة، لأن فوز الأخير سيضمن له البقاء رسميا بين الـ 6 الأوائل، وكذلك إذا فاز الفحيحيل بنسبة تصل إلى 99%، وعلى الرغم من هبوط خيطان إلا أن الحصول على 3 نقاط من الشباب سيمنحه أمل كبير في دوري تفادي الهبوط والبقاء لموسم ثان في الدرجة الأولى.
ومن خلال مواجهة نهائي كأس السوبر الماضي، كان واضحا على بطل المسابقة «الأبيض» إراحته بعض اللاعبين للمواجهة المهمة أمام «الأخضر»، حيث قرر عدم المغامرة بميزان الوسط المغربي مهدي برحمة لكي يكون في كامل قوته أمام «الأخضر»، كما فضل المدرب نبيل معلول عدم إشراك يوسف ناصر منذ البداية وأشركه كلاعب بديل.
ويبدو أن «الأبيض» لم يتأثر بإصابة عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي بسبب تألق الحارس الثالث سعود الحوشان الذي يعتبر من أفضل حراس المرمى حاليا في دورينا، وقد دخل فهد الهاجري بعداد اللاعبين المصابين.
وعلى الرغم من أن العربي يعاني من غيابات كبيرة في صفوفه للإصابة ومنهم سلطان العنزي وعبدالله عمار وسلمان العوضي وسيف الحشان وخالد المرشد وبدر المطيري وعبدالله الشرهان وبدر طارق وحسن حمدان «قد يتمكن من المشاركة» إلا أنه يسير بخطى ثابتة في الدوري جعلته في الصدارة.
تصحيح مسار
أما في القادسية، فقد تفاءلت جماهير «الأصفر» كثيرا بالتعاقد مع المدرب محمد المشعان بعد أن تمكن من إقصاء العربي من كأس سمو الأمير والتأهل إلى المباراة النهائية لكن الفريق ورغم قلة الغيابات في صفوفه خسر من الكويت في الدوري وتعادل مع كاظمة وخرج على يد الأبيض من كأس السوبر، كل تلك الأمور تجعل المشعان ولاعبي الأصفر تحت الضغط في أي مواجهة مقبلة وليست مواجهة السماوي وحدها.
من جهته، يسعى السالمية إلى كسب المزيد من النقاط والثقة بنفس الوقت لتأكيد قدرته على لعب دور كبير في الدوري بعدما ضمن البقاء مع الـ 6 الكبار، فقد كان موفقا جدا بالتعاقد مع المدرب انتي ميشا والمحترف الليبي السنوسي الهادي، فهما فعلا غيرا من شكل الفريق للأفضل.
أما كاظمة فبدأ يستعيد ثقته بنفسه على الرغم من خسارته كأس السوبر لكن التعاقدين الجديدين المتمثلين في المدافع الجزائري رضا أمين بنشا ولاعب الوسط النيجيري بنيامين تيدي جعلا الفريق أكثر توازنا لكنه بحاجة إلى استعادة المهاجم القناص شبيب الخالدي لمستواه والتعافي من الإصابة.
وسيواجه «البرتقالي» فريقا مكتمل الصفوف وهو الفحيحيل الذي ينظر له الكثير من المحللين على أنه لا يقل شأنا عن فرق الصدارة لكن النتائج لا تخدمه، وذلك بفضل التعاقدات المميزة والمدرب المميز السوري فراس الخطيب.

MENAFN28022024000130011022ID1107914539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث