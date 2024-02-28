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السبيعي يحرز برونزية في آسيوية ((الغطس))

2/28/2024 11:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق المنتخب الوطني للألعاب المائية أولى ميدالياته في البطولة الآسيوية للألعاب المائية التي انطلقت أمس بمدينة نيوكلارك سيتي في الفلبين، بعد فوز اللاعب بدر السبيعي بالميدالية البرونزية ضمن منافسات الغطس. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الألعاب المائية فيصل أبوالحسن أن هذا الفوز المميز جاء في البطولة الأكبر على مستوى القارة بعد حلول اللاعب السبيعي ثالثا في مسابقات الغطس للسلم (1 متر) متحرك ضمن الفئة العمرية 16 الى 18 سنة. وأوضح أبوالحسن أن هذا الفوز يعد إنجازا رياضيا جديدا للكويت في ظل تواجد لاعبين كبار من صفوة أبطال العالم في لعبة الغطس من الصين وكوريا واليابان وغيرها، مبينا أن أبطال الكويت في لعبتي السباحة والغطس عازمون على تحقيق المزيد من الميداليات في قادم أيام البطولة. وذكر أن البطولة تتضمن إقامة مسابقات بكل الألعاب المائية، إلا أن المنتخب الوطني شارك في لعبتي الغطس والسباحة فقط، وقد سبق للمنتخب المشاركة في البطولة العربية الثانية المائية التي أقيمت في قطر خلال يناير الماضي وتمكن لاعبوه من تحقيق 11 ميدالية متنوعة.

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