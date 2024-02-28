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مارين: كاظمة استحق لقب ((سوبر الصالات))

2/28/2024 11:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أبدى مدرب فريق كرة الصالات بنادي كاظمة، الإسباني دافيد مارين، سعادته بحصول «البرتقالي» على لقب الكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على الكويت 4-3 أمس الأول في صالة نادي الكويت، حيث سجل لكاظمة كل من كريس (هدفان) وصالح الفاضل ومانشل، في حين أحرز أهداف الكويت كل من عبدالرحمن الطويل (هدفان) وعبدالعزيز بوراشد.
وعقب التتويج، قال مارين في تصريح لـ «الأنباء»: «سعيد بهذا اللقب، المباراة كانت صعبة للغاية لأن الأبيض كان دائما ما يفوز في المباريات النهائية وحصد بطولات الدوري والكأس والسوبر في الموسمين الماضيين، ولذلك فهو فريق يعرف كيفية اللعب في مثل هذه المباريات، ولكننا ركزنا حتى النهاية وتمكنا من الفوز والظفر باللقب».
وأضاف: «عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 3-3 قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، حافظنا على تركيزنا وسجلنا هدف الانتصار ونجحنا في الدفاع حتى النهاية».
ورأى مارين أن كاظمة استحق الفوز بالكأس السوبر بعدما لعب بشكل أفضل، ولكن هذا الأمر لا يكفي إذا ما واجهنا فريقا مثل الكويت المعتاد على البطولات.
وفيما يخص المنافسة على لقب الدوري، أوضح مارين أنه والجهاز الفني واللاعبون يعملون بشكل جيد، إلا أن المنافسة على هذه المسابقة تعتبر رحلة طويلة بالنسبة له كون الأدوار الإقصائية ستقام في شهر مايو المقبل، وبالتالي هناك الكثير من الوقت وكل الخيارات مفتوحة من أجل حصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، ولكن خطوة بخطوة وعلينا عدم استباق الأحداث.
وأنهى كاظمة سيطرة الكويت على ألقاب لعبة كرة الصالات في الموسمين الماضيين، لينفرد «البرتقالي» بصدارة السجل الذهبي لمسابقة الكأس السوبر بحصوله عليها في 4 مناسبات، متقدما على أندية الكويت والقادسية واليرموك التي حققت اللقب في 3 مناسبات لكل منها.

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