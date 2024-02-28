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صفر: مسرحيتي الجديدة إنسانية

2/28/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف الكاتب والمخرج عبدالعزيز صفر لـ «الأنباء» عن تحضيراته الجديدة، فقال: حاليا في المرحلة الأخيرة لكتابة مسرحية الجديدة المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل، وهي تعاون جديد يجمعني بالفنان خالد المظفر.
وتابع ان المسرحية مختلفة في خطها عن المسرحيات السابقة التي قدمتها بالتعاون مع خالد المظفر في أعمال «كومبارس»، «موعد مع معاليه» و«المحترمين» وهي بعيدة عن المواضيع أو الإسقاطات السياسية، وتتحدث عن مشاعر إنسانية مر بها كل إنسان، وهذا الأمر انعكس على طريقة الكتابة وهندسة الشخصيات والأحداث.

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