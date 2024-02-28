صفر: مسرحيتي الجديدة إنسانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف الكاتب والمخرج عبدالعزيز صفر لـ «الأنباء» عن تحضيراته الجديدة، فقال: حاليا في المرحلة الأخيرة لكتابة مسرحية الجديدة المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل، وهي تعاون جديد يجمعني بالفنان خالد المظفر.
وتابع ان المسرحية مختلفة في خطها عن المسرحيات السابقة التي قدمتها بالتعاون مع خالد المظفر في أعمال «كومبارس»، «موعد مع معاليه» و«المحترمين» وهي بعيدة عن المواضيع أو الإسقاطات السياسية، وتتحدث عن مشاعر إنسانية مر بها كل إنسان، وهذا الأمر انعكس على طريقة الكتابة وهندسة الشخصيات والأحداث.
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