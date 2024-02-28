احتفل الشعب الكويتي بالعيد الوطني وعيد التحرير يومي 25 و26 فبراير الجاري، ولم تكن الاحتفالات الشعبية بالأعياد الوطنية في الكويت فقط، فقد عمـت الفرحة والبهجة جميع السفارات الكويتية حول العالم، وبدوري أبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وللشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وكما كل عام جميعنا ننتظر أن تأتي ذكرى يوم الاستقلال ويوم التحرير للاحتفال، مما يسهم في تخليد من سبقونا في الذاكرة الشعبية ممن شيدوا دعائم دولة الكويت المدنية وسعوا جاهدين ومخلصين للنهوض بالبلاد، وأحدثوا نقلة اقتصادية وثقافية من دولة تعتمد في اقتصادها على مورد البحر وخيراته بالغوص على اللؤلؤ والتجارة إلى شرق وغرب قارة آسيا وأفريقيا، إلى دولة التقدم والازدهار والتي تقوم على الصناعات النفطية من مورد النفط والغاز.

نعم، إنهم نجوم دولة الرفاه التي عايشناها منذ ستينيات القرن الماضي، فكانوا هم «البناة» والنجم قد يشرق ويغيب فيشرق، وأما في عيد التحرير المبارك فلابد من تخليد الدور العظيم للشهيدات والشهداء الكويتيين الذين ضحوا بأنفسهم ووهبوا دماءهم فداء لأرض الوطن من أجل التحرير وارجاع الحرية التي نعيشها وأبناؤنا اليوم وغدا، وعلينا في كل عام أن نحيي ونكرم أهل الشهداء، فهم الخالدون في التاريخ والوجدان.

ولماذا؟.. لأنهم شهداء الوطن، ومازال التاريخ شاهدا على بطولاتهم وبسالتهم في مواجهة العدو العراقي الغاشم عام ١٩٩٠/١٩٩١.

ولعلي، أخص في مقالي هذا «البناة والحماة» على مستوى الذاكرة الشعبية والاجتماعية، ومدى الارتباط العقائدي والوطني في حب الكويت والوحدة الوطنية الجامعة، لتتمثل ضرورة تعليم الأبناء والأجيال على الاحتفال بالأعياد الوطنية، ترسيخا لمبدأ «المواطنة» كما شعرها واستلهمها وعمل بها السابقون من أهلنا، رحمهم الله أجمعين.

وفي الحقيقة، إذا كنا قد استذكرنا في بضعة سطور هذا الرعيل الأول من حكام الكويت الذين وضعوا الدستور الكويتي وساروا عليه والقيادات السياسية من كبار الشخصيات، نذكر أيضا الشهداء البواسل رحمهم الله، لأسترجع كمواطن كويتي وكاتب راصد للمظاهر، بعضا من الذاكرة لمشاهد الاحتفالات الوطنية المتميزة بكرنفالاتها ومسيراتها الشعبية والمحلية التي كانت تعكس أوجه النهضة والتقدم الحضاري في البلاد.

وأشعر بشيء من السعادة وكأن الاحتفالات بدأت تعود بنا بشيء من بهجة الأمس، وكيف؟

نعم، في هذه الأعياد المجيدة شعرت بذلك وكان التزاما شعبيا متواصلا، وقد عملت وزارة الداخلية على قدم وساق لضمان سلامة الجميع على الطرق وفي الشوارع والمنتزهات والحدائق خلال الفعاليات والأنشطة الخاصة بالاحتفال بالأعياد الوطنية، وبفضل العين الساهرة ولأجل ضمان الأمن، كان العمل الدؤوب على حفظ وسلامة جميع أبناء الشعب الكويتي، فشهدنا انتشار الدوريات الأمنية على الطرق الرئيسية والمولات والمجمعات والحدائق، فشكرا لرجال الداخلية.

كما تميزت الاحتفالات هذا العام، بغياب الظواهر السلبية والسلوكيات غير الحضارية مثل رش الماء، فكان هناك انضباط غير مسبوق فلا مضايقات ولا مخالفات قانونية تذكر، على حد تقديري الشخصي، ولولا جهود رجال الداخلية لم نكن لنصل إلى هنا.

نعم، كانت الاحتفالات الوطنية هذا العام متميزة، دخلتها العروض الترفيهية والعسكرية، وأشاد بها الكثير من الأهل والأقارب والأصدقاء والأشقاء الخليجيين والعرب ممن يقيمون على أرضنا الطيبة.

وبمناسبة الأعياد الوطنية، أسأل الله تعالى أن يعيد أعيادنا علينا أعواما قادمة كثيرة والكويت ترفل بأثواب العز والفخار، ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية على نهج «البناة والحماة».

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