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منهجية الاختيار

2/28/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عادة تجاربك في الحياة هي التي تحدد أسلوب تفكيرك ومبادئك وربما نوعية علاقاتك مع من حولك، فالعلاقات هي كل شيء في الحياة، فإن لم تقرأ كتابا أو تتعرف على أحد فلن يتغير فيك شيء.
كعلاقة الصداقة مثلا! فهنالك فرق كبير بين علاقتي الصداقة والمصلحة، إلا أنه لا يمكن لأي علاقة أن تكون على أكمل مظاهرها وبخاصة إذا ما كانت قوية وطويلة الأمد، إلا بعد أن تمر بمرحلة اجتياز الثقة.
وبغضّ النظر عن طبيعة ونوعية العلاقة، إلا أن المصلحة في الغالب أصبحت هي من تحكم معظم العلاقات، وبالأخص في مجتمعنا الحالي، أكانت بين الأفراد أو غيرها.
فعلاقة المصلحة تتأسس على مقتضيات المنفعة والمصلحة، ولذلك تكون مقيدة باعتبارات نفعية، وأي زلل فيها يعرضها للانهيار، بخلاف علاقة الصداقة المستوحاة من قيم إنسانية كالتعارف والتآلف والتكاتف والتعاون والتعاضد، إذ إن المبدأ الضابط الأول لهذه العلاقة هو أن ينظر الفرد دائما إلى غيره كما ينظر إلى نفسه، ويراعي عواطف وشعور الآخر مراعاة تامة ويتفهم وجهات نظره مهما كانت.
وإن كانت قيم ومبادئ الصداقة تختلف من إنسان إلى آخر إلا أنها في الغالب تقوم على مبدأ اللطف الطبيعي والإيثار الإنساني والنبل الأخلاقي وشفافية الروح.
فعندما يصبح الضمير الإنساني الخيط الناظم للصداقة يكون الشعور بالآخر موضع عناية قصوى، وتجد بها جانبا جميلا يحكمها كجانب «المراعاة»، اي ان تراعي من تحب، وتمتنع عما لا يحب وان كنت تراه صحيحا، ومثل هذه المراعاة تصبح مبهجة لكلا الطرفين، فيرون انفسهم كيانا واحدا يجب ان يستمر، وليس كمن يرون رغباتهم اهم من استمرارهم معا.
والعلاقة تختلف في مدى أثرها وتأثيرها سلبا أو إيجابا، لذلك فإن اختيار الأفضل يؤدي دائما إلى الأفضل، لأن العلاقات اصبحت إحدى طرق الدعم الذاتي.
ومن الطبيعي أن يحظى المرء بعلاقات نوعية وصحية، وهذا يحدث بشكل تلقائي وعفوي ولكن هنالك فارقا كبيرا بين أن يحظى المرء بعلاقات نوعية وطبيعية وعلاقات خاطئة أو غير فاعلة.
ومن حقنا كأشخاص أن نحدد نوعية أصدقائنا، فللصداقة ثمنها، ويمكننا أن نتعلم منهجية الاختيار فالاختيارات النوعية تخلق العلاقات النوعية.
والتواصل مع الأشخاص الإيجابيين يمنحنا تيارا متدفقا من الأفكار والتصورات والتجارب الثرية.
واحيانا تميل العلاقات بشكل طبيعي إلى الفتور، وذلك بعد أن تستنفد طاقتها تدريجيا، إذا لم تتجدد فقد تبذل قصارى جهدك بإرساء علاقة ما عند بدايتها، ومن ثم تتركها للزمن من دون أن تقوم بجهود إضافية لديمومتها، فالعلاقات ما هي إلا ثمار الوقت المستثمر فيها، فكلما قدمت المزيد جنيت المزيد.
وفي عالم الناس، ينبغي أن نتعلم الكثير عن طبائع الناس وأنواع العلاقات.

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