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محبة العلم والتحلي به

2/28/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حاجة الإنسان إلى معرفة العلوم النافعة وجمع الحكم مستمرة، فشخص بلا علم كبلد بلا أهل، وليس من شيء أعز من العلم ومحبة الإنسان إلى العلم والتحلي به والشوق إلى استماعه دليل على قوة الإنسانية، فالرعية بلا علم كالدابة بلا رسن تمر في غير طريق وقد تتلف ما تمر عليه.
وحسن المناقب وزهرة الفضائل وبهاء المحاسن بمجالسة العلماء وصحبة الفقهاء ودراسة العلوم، ومن الحكمة مطالعة دواوين العلماء ومجامع الفقهاء وسير الحكماء والعلماء وانباء الغابرين وآداب الدنيا والدين، فالإنسان بحاجة إلى علم بارع وفكر ثاقب وبصيرة بالعلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوصاه ربه سبحانه وتعالى (وقل رب زدني علما ـ طه 114).
ولمعرفه اختلاف الناس وأحـوالهــم وحاجاتهم وخصوماتهم، نحتاج إلى معرفة العلوم ودراستها، وكل عـــز لا يوطـــده علم مـــذلة، وكل علــم لا يـــؤيده عقل مضلة، وبالحكم تنال علو المنزلة وشرف الحظوة، ومن يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر ومن يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء.
وكثرة التجارب والحنكة فيها العظة، وزينة العقل بطول ممارسة الأمور، وبصحبة العلماء والفقهاء والصالحين وأهل الخبرة والمعرفة تنتظم أمور الحياة والتصالح مع الناس وإشراكهم في التجارب، فالحياة تشكل الحركة والتغير وقال صلوات الله وسلامه عليه «لا خير فيمن لا يكون عالما أو متعلما»، وقال بعض الحكماء «العلم حياة القلوب ومصباح الإبصار»، فالمتعلم لديه القدرة على الكلام متحدثا وببلاغة، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «جالسوا الكبراء، وسائلوا العلماء، وخالطوا الحكماء» بوفرة إطلاعهم وغزارة علومهم، فالإنسان أحوج إلى معرفة العلوم والحكم والمشاورة مع الجليــس، ومن حسن الأدب الســمع والــطاعة لأولياء الأمور مقرونا بالمحبة وعدم الاستبداد بالرأي، وبالتواضع تتم النعمة وللعلم أربعة: آفة ونكد وإضاعة واستجاعة، فآفته النسيان، ونكده الكذب، واضاعته وضعه في غير موضعه، واستجاعته أنك لا تشبع منه، قال الشاعر:
العلم خير أداة أنت جامعها
تلقى الرجال به في الحفل إن حفلوا
وآفة العلم أن ينسى وأفضله
ما وافق العلم ممن يكمل العمل
ومن درجات العلم: أول العلم الصمت، والثاني: الاستماع، والثالث: الحفظ، والرابع: العمل به، والخامس: نشره. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «قيدوا العلم بالكتاب»، ومن اكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم، والعلم بالتعلم، ومن عرف العلم والحكمة لاحظته العيون بالوقار.
ومن وصايا لقمان لابنه، قال «جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك»، ومن جواهر البلغاء والعلماء اذا أذكوا سراح الفكر أضاءوا ظلام الأمو نورا، ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله، ولا للعالم أن يسكت على علمه، وسعادة الإنسان الغوص في كنوز العلم وبحوره.
وتعرف فضيلة العلم بشرف ثمرته العز والوقار والراحة والعـــلاء والاحترام في الطباع، والتـــواضع والطاعة وسلوك الطريق الحقيقي لالتــماس العلم، وتعليم العلم صدقة، والعلم المؤنس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والجليس في الوحدة، وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى، وبالعلم يعرف الحلال والحرام، قال علي كرم الله وجهه: أقل الناس قيمة أقلهم علما، وقال رضي الله عنه أيضا: العلم نهر والحكمة بحر وثمرة الحزم السلامة وثمرة العجز الندامة، والسلام أمان من المخاوف فمن خاف أمن.

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