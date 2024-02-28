وزارة الداخلية.. شكراً

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل الشعب الكويتي بكل فئاته من المواطنين ومعهم المقيمون على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة الأيام الوطنية بالمسيرات ورفع الأعلام والأهازيج في جميع أنحاء البلاد، وعم الفرح الجميع.
ولله الحمد لم تكن هناك أي كوارث أو إصابات أو ظواهر سلبية بسبب التنظيم المميز لوزارة الداخلية والقوانين والتعليمات التي بثها الإعلام الأمني قبل موعد الاحتفالات بأيام لتوعية الجميع والحرص على سلامتهم.
وقد كانت الاحتفالات سابقا سلبية أحيانا بسبب استخدام مسدسات المياه والبالونات المائية والرغوة التي تؤدي إلى إصابات متفرقة مما يعكر صفو فرحة بعض العائلات، كما كانت المستشفيات تعاني من الازدحام بسبب تلك الإصابات.
وعم الفرح والسعادة الاحتفالات هذا العام وكل من شارك فيها، لأنها كانت بصورة حضارية واختفت المسدسات والبالونات المائية والرغوات، وغاب الأذى الذي قد يسببه البعض للآخرين، واختفت مظاهر تلوث البيئة أو التعدي على الآخرين، وشارك الجميع بها وفتحوا نوافذ السيارات واستمتعوا بالأجواء الجميلة.
إن ما قامت به وزارة الداخلية هذا العام وأخص بالذكر وزير الداخلية وقطاع الإعلام الأمني، عمل يستحقون الشكر عليه بدءا من وضع خطة أمنية حازمة مع الجميع، حيث تم توزيع رجال الشرطة في كل مكان لتأمين مواقع الاحتفالات مع الحرص على مكافحة أي ظواهر سلبية، والتأكيد على انضباط المشاركين في الاحتفالات وتعزيز الاحترام بينهم والحرص على سلامة الجميع.
كذلك تم منع هدر المياه، تلك النعمة التي أنعمها الله علينا، والتي يجب المحافظة عليها دائما، حيث إن بعض الدول الفقيرة لا تجد ما يكفيها منه فحفظ النعم واجب على الجميع.
وفي هذه المناسبة، نشكر القائمين على وزارة الداخلية، والمواطنين والمقيمين الذين التزموا بالتعليمات واستجابوا للرسائل التوعوية والبيانات الرسمية الصادرة عن الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، فالتعاون أمر ضروري لتحقيق كل ما نصبو إليه من أمن وأمان وفرحة للجميع بالمشاركة بالاحتفالات الوطنية بطريقة راقية.
إن الاحتفالات هذه العام يجب أن تكون قدوة لجميع الاحتفالات القادمة حتى نعزز الوطنية في نفوس الأبناء ونحقق السعادة والفرح للجميع ولتنتهي الاحتفالات بالرسائل الإيجابية ألا وهي المحافظة على موارد الوطن والقيم والعادات واحترام الآخرين، فالوطن غال على الجميع، ويجب المحافظة عليه من أي مظاهر سلبية قد تعكر صفو الاحتفالات.
وشكرا مرة أخرى لوزارة الداخلية وجميع القائمين عليها، ولكل مواطن ومقيم التزم بجميع التعليمات والرسائل التوعوية، وشكرا لكل من سعى وحافظ على الاحتفال لإبرازه بصورة حضارية.
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