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وزارة الداخلية.. شكراً

2/28/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل الشعب الكويتي بكل فئاته من المواطنين ومعهم المقيمون على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة الأيام الوطنية بالمسيرات ورفع الأعلام والأهازيج في جميع أنحاء البلاد، وعم الفرح الجميع.
ولله الحمد لم تكن هناك أي كوارث أو إصابات أو ظواهر سلبية بسبب التنظيم المميز لوزارة الداخلية والقوانين والتعليمات التي بثها الإعلام الأمني قبل موعد الاحتفالات بأيام لتوعية الجميع والحرص على سلامتهم.
وقد كانت الاحتفالات سابقا سلبية أحيانا بسبب استخدام مسدسات المياه والبالونات المائية والرغوة التي تؤدي إلى إصابات متفرقة مما يعكر صفو فرحة بعض العائلات، كما كانت المستشفيات تعاني من الازدحام بسبب تلك الإصابات.
وعم الفرح والسعادة الاحتفالات هذا العام وكل من شارك فيها، لأنها كانت بصورة حضارية واختفت المسدسات والبالونات المائية والرغوات، وغاب الأذى الذي قد يسببه البعض للآخرين، واختفت مظاهر تلوث البيئة أو التعدي على الآخرين، وشارك الجميع بها وفتحوا نوافذ السيارات واستمتعوا بالأجواء الجميلة.
إن ما قامت به وزارة الداخلية هذا العام وأخص بالذكر وزير الداخلية وقطاع الإعلام الأمني، عمل يستحقون الشكر عليه بدءا من وضع خطة أمنية حازمة مع الجميع، حيث تم توزيع رجال الشرطة في كل مكان لتأمين مواقع الاحتفالات مع الحرص على مكافحة أي ظواهر سلبية، والتأكيد على انضباط المشاركين في الاحتفالات وتعزيز الاحترام بينهم والحرص على سلامة الجميع.
كذلك تم منع هدر المياه، تلك النعمة التي أنعمها الله علينا، والتي يجب المحافظة عليها دائما، حيث إن بعض الدول الفقيرة لا تجد ما يكفيها منه فحفظ النعم واجب على الجميع.
وفي هذه المناسبة، نشكر القائمين على وزارة الداخلية، والمواطنين والمقيمين الذين التزموا بالتعليمات واستجابوا للرسائل التوعوية والبيانات الرسمية الصادرة عن الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، فالتعاون أمر ضروري لتحقيق كل ما نصبو إليه من أمن وأمان وفرحة للجميع بالمشاركة بالاحتفالات الوطنية بطريقة راقية.
إن الاحتفالات هذه العام يجب أن تكون قدوة لجميع الاحتفالات القادمة حتى نعزز الوطنية في نفوس الأبناء ونحقق السعادة والفرح للجميع ولتنتهي الاحتفالات بالرسائل الإيجابية ألا وهي المحافظة على موارد الوطن والقيم والعادات واحترام الآخرين، فالوطن غال على الجميع، ويجب المحافظة عليه من أي مظاهر سلبية قد تعكر صفو الاحتفالات.
وشكرا مرة أخرى لوزارة الداخلية وجميع القائمين عليها، ولكل مواطن ومقيم التزم بجميع التعليمات والرسائل التوعوية، وشكرا لكل من سعى وحافظ على الاحتفال لإبرازه بصورة حضارية.

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