برُّ الوالدين

البر اسم جامع للخير، أما العقوق فيعني إيذاء الولد لوالديه وعصيانهما والخروج عن طاعتهما، ولن يستطيع الأبناء مجازاة الوالدين على ما عملاه منذ نعومة أظفارهم حتى أصبحوا رجالا أو نساء يعتمدون على أنفسهم، ووجود الأب في حياة الطفل يعني الحماية والرعاية، والأب هو القدوة والسلطة والتكامل الأسري، فالأطفال جميعهم بحاجة إلى أن يشعروا بأن هناك حماية ورعاية وإرشادا وهو المسؤول عن رعايتهم، فالأب في نظر أبنائه هو البطل الذي يقلدونه في كل شيء، في حركاته وتصرفاته، لذا يجب على الآباء أن يبذلوا جهدا كبيرا في تربية أبنائهم ويشعروهم بمكانتهم ودورهم الرئيسي في حياته.

ومسؤولية حسن تربية الأبناء تقع على الأب والأم على حد سواء ودور الأب في تربية أبنائه لا يقل أهمية عن دور الأم، فالأم هي الأساس في حياة الطفل منذ الولادة والأم مهمة جدا في الانتماء التربوي للطفل رغم اختلافها والأب يحاول مساعدة أبنائه على حل مشاكلهم ومعرفة أصدقائهم ويكون لهم الصديق المخلص الموجود دائما حتى ولو كان غائبا وتكون أفكاره ومبادئه راسخه في أذهان الأطفال.

والأم حملتك في بطنها تسعة أشهر وعانت من الآلام الكثيرة، فإذا جاءها الوضع وجاءها المخاض شاهدت الموت، فتارة تنجو وتارة أخرى تموت، قال تعالى: (حملته أمه كرها ووضعته كرها)، ثم تقوم بإرضاعه حولين كاملين، قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه) ولم يقل سبحانه وتعالى العكس، لأن الوالدين لا يحتاجان إلى التوصية بأبنائهما، ولكن الأبناء هم من يحتاجون إلى هذه التوصية والعناية والمحافظة على سرور والديهما، قال تعالى (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما)، فإذا وصل الوالدان أو أحدهما إلى الكبر وأصبحا ضعيفين وعاجزين وصارا عندك في آخر العمر، كما كنت عندهما في أوله، وجب عليك أن تشفق عليهما وتلطف بهما، فتعاملهما معاملة حسنة تقديرا لهما ولا تتأفف من شيء تشاهده منهما مما يتأذى به الناس ولكن لابد أن تصبر على ذلك كما صبرا عليك في صغرك.

وبر الوالدين ليس مقصورا على حياتهما فقط ولكن باستطاعة المسلم أن يبر والديه بعد موتهما كقضاء الدين عنهما والدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما والصدقة وقضاء النذر والحج عنهما، وزيارة قبريهما وبر اصدقائهما.

ومن البر في حياتهما ألا ينادي الولد والده أو والدته باسميهما، وألا يجلس قبل أبيه أو أمه، وألا يدخل من الباب قبل أبيه وأمه، وألا يرفع صوته بحضرة أبيه وأمه، وألا يخطئهما بحديث، فالله لن يسامحنا على التفريط في حقوق والدينا ولن يمهلنا إلى يوم القيامة، فعقوق الوالدين يجعل عقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة ويراها العاق قبل أن يموت.

وعن حفصة بنت سيرين أخت التابعي محمد بن سيرين قالت: كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعا له فدخل رجل على محمد بن سيرين عند أمه فقال: ما شأن محمد أيشتكي شيئا!؟ فقالوا لا ولكنه هكذا إذا دخل عند امه.

كان علي بن الحسين رضي الله عنهما لا يأكل مع أمه في صحفة واحدة، وكان من أبر الناس بها فقيل له في ذلك فقال «أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها فأكون قد عققتها».

اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعل جزاءهما خير الجزاء، اللهم ارفع درجاتهما وأعل قدرهما وأسكنهما الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، واجعلنا من البارين بوالدينا أحياء أو أمواتا.

اللهم آمين.

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