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الخصاونة يضع حجر الأساس لـمعبر حدود الدرة في العقبة

2/28/2024 11:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العقبة - وضع رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمس، حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرة في محافظة العقبة الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية بالسعودية.
وأكد رئيس الوزراء لدى وضعه حجر الأساس أهمية المشروع، كمرفق أساسي وحيوي في العقبة، يخدم قطاعات السياحة والتجارة والنقل، بين الأردن والسعودية ومصر.
كما أكد ضرورة إنجاز المشروع ضمن مواعيده المحددة، والتنسيق والتعاون بين الجهات، لضمان إنجازه وفق أفضل المواصفات، وأهمية أن يشتمل على خدمات نوعية تسهل حركة السياح والمسافرين والشاحنات، وفق أفضل الممارسات.
وعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، الملامح الرئيسة للمشروع، مؤكدا أن المعبر مهم وواعد في ظل الأعداد الكبيرة لحركة المسافرين عبره. مشددا على أنه يخدم توجهات وتطلعات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون العقبة مركزا إقليميا ولوجستيا وسياحيا في المنطقة.
ولفت إلى مراعاة أن يكون المعبر موقعا حدوديا عصريا ومتطورا، لتسهيل حركة المغادرين والقادمين من الأشقاء في السعودية وضيوفها القادمين إلى الأردن.
واستمع الخصاونة لإيجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إذ أكد أن المشروع يواكب الازدياد الكبير في أعداد حركة القادمين من الأشقاء من السعودية إلى منطقة العقبة، والتي بلغت العام الماضي نحو مليون و200 ألف مسافر، بنسبة زيادة بلغت 287 % عن العام الذي سبقه.
ولفت الصفدي إلى أن المعبر، سينشأ وفقا لأعلى المواصفات، وسيستوعب بين 3.5 إلى 4 ملايين مسافر سنويا، وسيقام على أرض مساحتها 300 دونم، بمساحة بناء تصل إلى 25 ألف م2، وسيسهم بتسهيل الخدمات والإجراءات على المسافرين، إذ يجري ختم جوازات السفر دون حاجة المسافر للنزول من مركبته.
وأشار إلى أنه يتضمن مسارين؛ أحدهما للسيارات والحافلات السياحية للدخول والخروج عبر جسر علوي، وآخر للشاحنات والنقل البري. ولفت إلى أن إنجازه خلال عامين ونصف، وعلى 3 مراحل، تبدأ أولاها في نيسان (إبريل) المقبل) لأعمال البنية التحتية، وإنشاء محطة للركاب في مرحلة لاحقة، لتربط وعبر البحر بين الأردن والسعودية ومصر.
وبين الصفدي، أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 22 مليون دينار بتمويل وإدارة من شركة تطوير العقبة، خصص 8.5 مليون دينار منها العام الحالي، وسيخصص مثلها العام المقبل.
وبين أنه جرى إنجاز المخطط الشمولي للمشروع بتصميم محلي أردني، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمارك وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن تصاميم المشروع، تحاكي متطلبات البناء العصري مع المحافظة على التراث والإرث الحضاري للأردن ولمدينة العقبة.
ورافق رئيس الوزراء في وضعه حجر الأساس، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء د. إبراهيم الجازي، ومحافظ العقبة خالد الحجاج ومسؤولين بالمحافظة.
وكان الخصاونة، وخلال جولاته الميدانية وزياراته التفقدية، تفقد في تموز (يونيو) العام الماضي، سير العمل بمركز حدود الدرة، ووجه لتسريع إعادة تأهيله وتوسعته؛ لاستيعاب التزايد الكبير في أعداد المسافرين والسياح وحركة الشحن.-(بترا)

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