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الأشغال: 24 مشروعا لصيانة الطرق والجسور الرئيسية

2/28/2024 11:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله اربيحات قال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة إن الوزارة أولت أهمية كبرى للطرق، لما لها من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وتأمين حرية التنقل وانسايبية الحركة بين محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى ربط المملكة بدول الجوار.
وأضاف المحارمة لـ"الغد" أن وزارة الأشغال العامة والإسكان نفذت 24 مشروعا، تتنوع بين صيانة الطرق والجسور الرئيسية وتعبيد مجموعة من الطرق في مختلف مناطق المملكة.
وبين أن تكلفة مشروعي تقاطع الحرية تقاطع ومرج الحمام وتقاطع الإرسال بلغت 35 مليون دينار، فيما بلغت قيمة العطاء الخاص بتأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي/الجزء الأيسر باتجاه عمان 3.5 مليون دينار، وتكلفة طريق حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء 140 مليون دينار، والذي تضمن إعادة تأهيل التقاطعات وإنشاء جسور وأنفاق جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت مجموعة من العطاءات الخاصة بتنفيذ الجسور والطرق، كان أبرزها العطاء الخاص بإعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق - الصفاوي (المرحلة الثانية)، وصيانة أجزاء متفرقة من طريق الملكة علياء الدولي، وتحسين وإعادة تأهيل أجزاء من طريق عجلون جرش، وشارع الأردن قبل التقائه مع طريق عمان/جرش/إربد، وصيانة حمايات جسر أوهيدة -مريغة، وصيانة المنشآت الخرسانية والمائية الواقعة على طريق وادي عربة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، وتحسين المنطقة التجارية المقابلة لمبنى المغادرين على طريق الشونة الجنوبية -جسر المللك حسين.
وأضاف: "كما نفذت الوزارة العام الماضي، عدة مشاريع لصيانة الطرق، كان أبرزها تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط/العارضة من تقاطع الصبيحي إلى تقاطع العارضة، والطريق الصحراوي الممتد من نزول النقب إلى الحميمة، وتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الأولى، والعطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثانية، والعطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة".
إضافة إلى العطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الرابعة، والعطاء المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الرابعة.
وقال المحارمة إن الوزارة تراعي تطبيق أعلى المواصفات الفنية حسب المعايير الدولية عند إنشاء الطرق أو تنفيذ صيانة لها، كما يتم وبهدف ديمومة الطرق واستدامتها القيام بشكل دوري بالكشف على الطرق وعمل الصيانات الدورية لعناصر الطريق من خلطات إسفلتية ومعالجة للهبوطات والترقيعات وعوامل السلامة كافة من دهانات وعواكس أرضية وعمل صيانة الحواجز المعدنية والخرسانية، كما تتم متابعه إنارة الطرق وإدامتها وإصلاح أعطالها.

MENAFN28022024000072011014ID1107914524

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