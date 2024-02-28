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الصفدي: الأونروا ضحية محاولات اغتيال سياسي قبل 7 أكتوبر

2/28/2024 11:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن أولوية الأردن الأولى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر تعد أولوية ثانية.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره النمساوي، ألكساندر شالنبيرغ أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف وكامل لمواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة على مدى عقود، موضحا أن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة جراء عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الكافية لأهل غزة.
وأضاف أن "الحرب طالت أكثر من اللازم وضحاياها بعشرات الآلاف"، موضحا أن أكثر من نصف مليون فلسطيني الآن في أعلى معدلات المجاعة في العالم، وهذا أمر يجب أن ينتهي فورا.
وقال إن هذا العدوان لن يحقق أمنا ولن يحقق سلاما وسيؤدي إلى مزيد من الصراع ومزيد من التصعيد وبالتالي وقفه أمر يجب أن يعمل المجتمع الدولي كله على تحقيقه بأسرع وقت ممكن.
ولفت الصفدي النظر إلى التصعيد في الضفة الغربية المحتلة الذي يهدد بتفجر الأوضاع، خاصة أننا على مشارف شهر رمضان الكريم، مؤكدا ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل من أجل محاصرة حق المصلين في القيام بواجباتهم الدينية في هذا الشهر الفضيل والتزام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وتطرق إلى خطر التوسع الاستيطاني وإعلان أحد المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنات جديدة، قائلا: "هذا أمر يتفق عليه العالم كله أنه خرق للقانون الدولي وعلى أنه تصعيد لن يؤدي إلا لزيادة التوتر، وندين هذه الخطوة بشكل كامل وبشكل صريح".
وشدد على استمرار الأردن في العمل إقليميا ودوليا من أجل إنهاء هذه الكارثة، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة سبيلا لتحقيق السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين.
وردا على سؤال، قال الصفدي إنه لا يتواصل مع نظيره الإسرائيلي، موضحا أن هناك تواصلا عبر قنوات عدة، مجددا التأكيد أن الأردن يريد إيقاف الحرب على غزة وإدخال المساعدات.
وقال إن الأونروا كانت ضحية لمحاولات اغتيال سياسي حتى قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، موضحا أن كل دولار يؤخذ من الأونروا فإنه يؤخذ من مريض أو طفل.
وتابع: "الأونروا هي شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين ولا أحد يشكك بأهمية ما تقوم به".
من جهته، عبر وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنبيرغ، عن امتنان بلاده لجهود الأردن المتواصلة في تقديم المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وقال شالنبيرغ إن بلاده أوقفت الدعم الخاص بأونروا لكنها لم تسحبه.
وقال إنه سبق وأن زار الأردن عدة مرات سابقة وشعر بالترحيب وكانت آخر مرة قبل سنتين، ولكنه يشعر أن هذه المرة مختلفة.
وعبر عن قلقه الحقيقي والعميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وقال: "لا يمكن لأي شخص أن يبدي عدم اهتمامه في وجه الأزمة الإنسانية التي نشاهدها".
وتابع: "لا يجوز أن نغض البصر عن الشعب الفلسطيني، وأيضا لا يجوز أن نغض بصرنا عن عائلات الرهائن في غزة، وفي هذا الوضع الصعب يلعب الأردن دورا مهما جدا كمكان مستقر في المنطقة".
وقال إن النمسا خصصت 13 مليون يورو على شكل مساعدات طارئة للشعب الفلسطيني في غزة، وتأتي هذه المساعدات إضافة إلى أكثر من 300 مليون يورو على شكل مساعدات قدمتها النمسا للمنطقة خلال السنوات العشر الماضية.
وقال إن الحكومة قدمت 10 ملايين يورو إضافية وستحصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على 5 ملايين منها، ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسف على 3 ملايين، ومنظمة الصحة العالمية على مليونين.
وتابع: "أخطأنا في الماضي حين اعتقدنا أن عملية التطبيع أو ما يسمى بمعاهدات إبراهام ستستبدل بالقضية الفلسطينية، ووجدنا الآن أن هذا لن يحصل، وأن القضية الفلسطينية والمعاهدات والتطبيع وجهان لعملة واحدة، الطريق الوحيد أمامنا للوصول إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا مع بعض في سلام".
وشدد على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي كلام عن النزوح القسري.
وبخصوص المستوطنات، قال الوزير النمساوي: "موقف بلادي واضح بما يخص المستوطنات والاستفزازات بالمواقع المقدسة وأنها بكل بساطة غير مقبولة".
وكان الصفدي ونظيره شالنبيرغ، أجريا مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها، وضمان حماية المدنيين.

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