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175 ألف مبنى تعرضت للتدمير والضرر بغزة

2/28/2024 11:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي تعرضت البنية التحتية في قطاع غزة لأضرار كبيرة في الأشهر الخمسة الأخيرة، جرّاء القصف المدمّر للآلة العسكرية الصهيونية عليه منذ الــ7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ووفقاً للأمم المتحدة، تعرض بين 144 ألفا و175 ألف مبنى في غزة للتدمير أو التضرر، أي ما يُعادل بين 50 و61 % من مباني القطاع.
وأسفر القصف الوحشي الصهيوني عن إحداث أضرار شملت المناطق السكنية، الشوارع التجارية والجامعات، الأراضي الزراعية، وحتى الخيام على الحدود الجنوبية التي تؤوي أكثر من مليون ونصف مليون من الغزيين الذين فرّوا من مدن القطاع بعد أن فقدوا منازلهم.
وفي وقت تحاول فيه هيئات عدة في المملكة وحول العالم إطلاق مبادرات لدعم القطاعات المتضررة في قطاع غزة، أكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية عضو مجلس نقابة المهندسين عبدالله غوشة، أن هناك مقترحا لإطلاق مبادرة وطنية لعمل مواصفات فنية وكودات تصميم مؤقتة لإعمار غزة عبر تدوير مواد الأنقاض واستخدامها بعد وقف العدوان.
وأشار غوشة في تصريح لـ"الغد" إلى أن إعادة إعمار وتأهيل غزة من الناحية الفنيه والهندسية واللوجستية، يختلف اختلافا جذريا عن أي عملية إعادة إعمار ناتجة عن الحروب أو الزلازل.
وأضاف، "حينما حدث زلزال تركيا وسورية وغيرها كانت المساعدات فنية مباشرة والأسواق مفتوحة لإدخال المواد والآليات".
وتابع غوشة "نحن نتحدث عن إعمار تحت الاحتلال ضمن ظروف حصار قاسية، في ظل معارضة الكيان الصهيوني لأي عملية إعمار قادمة بدون تحقيق أهدافه العدوانية، وربط العديد من الدول المانحة خاصة العربية التي ستقدم المنح والمساعدات المالية بوجود حل وأفق سياسي.
وأكد أن التحديات تتمثل بصعوبة دخول المواد الأولية لأعمال البناء والإنشاءات خاصة الإسمنت والحديد والآليات المستخدمة.
وشدد غوشة على أن كميات الأنقاض الكبيرة الناتجة عن العدوان تقدر بـ18 مليون طن، كما أن عدد المباني المهدّمة جزئيا تبلغ 295 ألف، وأن أكثر من 60 % من مباني غزة قد تضررت، وبالتالي فإن سكان هذه المناطق بحاجة إلى حلول فنية وهندسية سريعة.
وأشار إلى عدم إمكانية إعادة تأهيل المباني والطرق والميناء والبنية التحتية بالطرق الهندسية التقليدية، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني استخدم صواريخ تعمل على "تفريغ الهواء" والتي تعمل على نسف المنازل بطريقة انهيار الطبقات.
وتابع "لنتذكر في عام 2014 بعد عدوان الكيان الصهيوني على غزة، تم السماح بإدخال الإسمنت بعد 3 سنوات من وقف العدوان وبكميات مقننة، متسائلا ماذا سيحدث بعد الحرب الحالية؟".
وشدد غوشة على أن العامل الزمني جدا مهم في الفترة القادمة بعد وقف العدوان، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن إعمار بالطريقة التقليدية.
وأكد أن الكلفة الكبيرة لعملية إعادة الإعمار تتجاوز الــ 60 مليار دولار، والتي تحتاج منظومة دولية للمشاركة والمساهمة بها وهي غير متوفرة على المدى المنظور.
وقال غوشة إنه لا بد من العودة لمهنة قديمة وهي إعادة تدوير الأنقاض علما بأنها استخدمت سابقا بغزة بطريقة بسيطة ولكن الحاجة حاليا لاستخدامها بطريقة هندسية عبر إعادة استخدام الحديد والكتل الخرسانية وتحويلها إلى ركام مع إيجاد مواصفات هندسية وكودات خاصة باستخدام هذه المواد وهي مؤقتة تضمن السلامة الفنية والهندسية.

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