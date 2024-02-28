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الإقليمي للري والصرف الزراعي: تسخير التحول الرقمي لرفع كفاءة استخدام المياه

2/28/2024 11:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس أكد وزير المياه والري الأسبق د. حازم الناصر أهمية مشاركة الأردن في "المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي في الشرق الأوسط"، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، في وقت أضحى فيه التعاون مع الشركاء لمواجهة مخاطر التغير المناخي "حاجة ملحّة".
ودعا الناصر، الذي قدم ورقة علمية خلال المؤتمر حول ضرورة التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية في رفع كفاءة الاستخدام وزيادة الانتاج، في تصريحات لـ"الغد"، إلى ضرورة مشاركة كافة المعنيين والشركاء في سياق تنفيذ برامج التخفيف والتكيف في مواجهة التغير المناخي، وفق ما أوصت به الدراسات العلمية.
وأشار خلال المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المنظمة الدولية للري والصرف (ICID)، إلى تجربة الأردن في مساعي تحقيق هدف رفع كفاء استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعي من خلال بعض الحالات الدراسية في غور وادي الأردن، مركزا على أهمية دور الشباب في إدخال التكنولوجيا الذكية.
واعتبر الناصر في المؤتمر الذي حمل عنوان "الإدارة المتكاملة لقطاع الري لتنمية مرنة ومستدامة"، وجاء برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور دولي وإقليمي كبيرين، أن "التكنولوجيا الحديثة تحاكي الواقع الحالي الذي يعيشه جيل الشباب في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى كيفية تمكّن الأردن في منطقة غور الأردن، من مضاعفة الإنتاج الزراعي رغم تحويل جزء كبير من مياه وادي الأردن لأغراض الشرب، بسبب الحاجة المتعاظمة وتحديات ظروف اللجوء، والذي كان للتحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية الدور الكبير في ذلك.
وحذر من مخاطر تغيرات المناخ وتخفيف حدتها على موارد المياه، مؤكدا أن "التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية لعبت دوراً رئيساً في مواجهة ندرة المياه ومكافحة التغير المناخي في وادي الأردن، وحققت أثرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من ضمنها زيادة الإنتاج الزراعي والصادرات".
وردا على سؤال لـ"الغد" حول آلية تعميم توصيات هذا المؤتمر العلمي وانعكاسها إيجابا على دول تعاني من فقر المياه ومن أبرزها الأردن خاصة فيما يرتبط بمواجهة ظروف تغير المناخ وتراجع مصادر المياه المتوفرة، أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للري في السعودية هشام الثنيان، في تصريحات لـ"الغد"، أهمية توسيع أطر تعظيم الاستفادة من المياه بالاعتماد على المياه المتجددة، سواء الهطولات المطرية أو الحصاد المائي، إلى جانب استثمار المياه المعالجة لاستخدامها في الأغراض المخصصة لها.
وقال الثنيان إن تحقيق توصيات المؤتمر تعتمد أولا على توثيقها ونشرها عبر القنوات الرسمية، وإحاطة الجهات المسؤولة، كل حسب اختصاصه، مضيفا أن ذلك يتبعه التخطيط الدقيق الذي يحدد أولويات التنفيذ، ويشمل خطط عمل تفصيلية ووضع برامج ومبادرات وطنية.
كما دعا إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني، والتعاون الإقليمي لضمان الدعم والفعالية والتواصل المستدام مع الشركاء للتغلب على التحديات أثناء التنفيذ، وذلك توازيا وتوزيع المهام وتأمين التمويل، وكذلك المتابعة المستمرة وتقييم الأثر، ومتابعة المؤشرات، وصولا إلى تقديم رؤى حول مدى التقدم، ومن ثم إجراء التعديلات عند الحاجة.
وأطلقت في ختام المؤتمر 8 توصيات رئيسة، ارتكزت على "تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام لإدارة موارد مياه الري في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدة ضرورة وضع حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية المتاحة، وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة لمواجهة زيادة الطلب على المياه في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز التقنيات الحديثة.
ودعت توصيات "الري والصرف الزراعي"، إلى أهمية تطوير نماذج متقدمة لتقييم وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، وإقامة بنى تحتية تتكيف وتساهم في تقليل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ومساعدة المزارع على التكيف والاستعداد للتغيرات المناخية.
كما خلصت إلى تبني ممارسات إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، مع التأكيد على وضع معايير صارمة تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتوعية المزارع على استخدام نظم الري والمحاصيل المناسبة.
وشددت على ضرورة دعم البحث العلمي وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الري، والسعي لتحقيق التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة، وتطبيق أنظمة الحوافز للابتكارات الحديثة.
وذلك إلى جانب أهمية اعتماد سياسات فعالة لإدارة الموارد المائية، وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الري، مع تأكيد أهمية الشفافية والمساءلة وتشجيع الجهات التمويلية، مثل البنوك، على تصميم برامج ميسرة لتمويل قطاع الري، وتوفير حوافز للمزارعين عند رفع كفاءة الري.
وأوصت بضرورة اتباع أساليب متطورة وإستراتيجيات فعالة ومرنة في إدارة مياه الري مع التركيز على مراقبتها والحد من التلوث، والتركيز على الضوابط والمعايير ومشاركة القطاع الخاص وأصحاب العلاقة.
ودعا المؤتمر إلى إقامة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء في مجالات الري والصرف على كافة المستويات من مزارعين وفنيين ومهندسين وجهات إرشادية، مؤكدا أهمية الاستثمار في تطوير أنظمة الصرف الزراعي، لضمان الاستخدام الأمثال للموارد المائية، وبحث فرص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومراقبة جودة المياه للمصارف.
واختتم المؤتمر توصياته بتجديد التأكيد على أهمية الرقمنة، وتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأعمال للإدارة المتكاملة لمنظومة الري والصرف، وتوفير التطبيقات الذكية للمزارع في الأجهزة المحمولة.
ووسط مشاركات دولية وإقليمية، أكدت نقاشات "الري والصرف الزراعي"، حرص السعودية على تبني خطط وإستراتيجيات تستهدف الارتقاء بخدمات المياه، وتعظيم الاستفادة منها، واستدامتها بما يتفق ورؤية المملكة حتى العام 2030.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تأهب العالم لمواجهة عدم كفاية مخزونات المياه أو المصادر، محذرين من تهديد الطلبات المتزايدة على موارد المياه العذبة في العالم.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة العامة للري المكلف محمد زيد أبو حيد نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة في كلمته الافتتاحية، أهمية المؤتمر الذي يأتي في سياق ضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الشركاء والجهات للعناية بقضايا الري والصرف الزراعي.
وقال أبو حيد إن المؤتمر يركز على القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الري والصرف، والتنمية المستدامة، مضيفا أن المملكة العربية السعودية حرصت خلال السنوات الماضية على تبني خطط وإستراتيجيات متعددة تهدف للارتقاء بخدمات المياه وتعظيم الاستفادة منها واستدامتها، وذلك في سياق رؤية شاملة، ومنظومة متكاملة من التخطيط والعمل، بما يتفق ورؤية المملكة 2030.
وأشار إلى انسجام تلك الخطط مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، وإستراتيجية المؤسسة العامة للري واللجنة الوطنية السعودية للري والصرف.
وأشاد أبو حيد بالشراكة الفاعلة بين المؤسسة العامة للري والمنظمة الدولية للري والصرف (ICID) لعقد هذا المؤتمر الذي يؤمل عليه أن يكون لبنة لبداية مشاركات فاعلة وتعاون مثمر في المستقبل.
من جانبه، دعا الرئيس الفخري للري والصرف الزراعي د. رجب رجب نيابة عن رئيس منظمة الدولة للري والصرف فيليكس بريتز رايندرز، إلى ضرورة تصدي العالم لمواجهة عدم كفاية مخزونات المياه أو المصادر، محذرا من مخاطر تهديد الطلبات المتزايدة على موارد المياه العذبة في العالم.
وأشار رجب إلى مساهمة التغير المناخي في تعظيم هذه الظروف، مشددا على الأهمية الاستراتيجية لتوفير المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي وضمان مستويات ملائمة من الأمن الغذائي.
وأضاف أن الري الحديث يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في ضمان الإمدادات الغذائية ودعم التنمية الاقتصادية في دول عدة، والتمويل لمشاريع الري الجديدة التي تم تطويرها، ما يسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية وزيادة مرونة المجتمعات الريفية، من خلال الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد المياه.
وشهد الافتتاح توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة وتكريم الرعاة المشاركين في المؤتمر، إذ سعت أعماله التي استمرت حتى 28 شباط (فبراير) الحالي بمشاركة 54 متحدثا من الشرق الأوسط والعالم، إلى وضع حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة لمواجهة زيادة الطلب على المياه في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز التقنيات الحديثة.
كما هدف المؤتمر إلى توفير منصة للمهتمين بالري والصرف والتوعية لتبادل الخبرات والمعرفة وخلق الشراكات والإدارة المتكاملة لمياه الري والصرف الزراعي.

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