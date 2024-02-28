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شركات ومؤسسات تقود النهضة والتنمية الوطنية من العقبة

2/28/2024 11:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف محمد ضمرة عمان - أمس، كرم جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤسسات وشركات تقود عملية النهضة والتنمية الوطنية من مدينة العقبة الساحلية، بعد أن قدمت نماذج عمل مشرقة.
فلعقود طويلة، ظلت العقبة منطقة مهمة وذات استراتيجية عالية القيمة، لكن معظم تلك الميزات لم تكن مستغلة، ما أضاع على الأردن كثيرا من الفرص التي كان يمكن أن تشكل قيمة مضافة للوطن ككل.
لكن، ومنذ العام 2001 بدأت بالتحول لمنطقة اقتصادية خاصة، بموجب احدى مبادرات الفكر الاقتصادي والتنموي الجديد، الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية عهده.
بعد مرور أكثر من عقدين على انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أضحت المدينة التي شيدها الأردنيون من جديد "العقبة المعاصرة" ذات بنية تحتية متقدمة، يسكنها نحو ربع مليون نسمة، ويزورها أكثر من مليوني زائر من العالم، ووفرت أكثر من 51 ألف فرصة عمل، وتشتمل على منظومة متكاملة من الموانئ على البحر الاحمر.
فخلال ربع قرن، تبلورت رؤى جلالة الملك، ولمس الاردنيون أثر ما تحقق في "العقبة الاقتصادية"، بما تجلى في المدينة من عناصر تنمية مستدامة، لتصبح على ما هي عليه الآن، ولتمتد التطلعات، لأن تحقق ما يصبو اليه الاردنيون من تقدم وانجازات.
أمس، شدد جلالة الملك، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن العقبة اليوم، أصبحت مدينة متطورة وعنصر قوة للدولة اقتصاديا وتنمويا، وباتت من المدن الرئيسة على البحر الأحمر، وتعد حاليا مركزا متقدما في المنطقة للنقل والعمليات اللوجستية، وواجهة سياحية مزدهرة، تضم 71 فندقا بتصنيفات متنوعة، تحتوي على 5600 غرفة فندقية، يؤمها نحو ربع مليون زائر للمبيت سنويا، وفيها منتجعات سياحية فاخرة، و4 مدن صناعية و4 جامعات.
وخلال عقدين فقط، انتقلت محافظة العقبة من بلدة متوسطة الحجم، لا يزيد عدد سكانها على 104 آلاف نسمة، إلى محافظة معاصرة يسكنها نحو 223 الفا، منهم 176 الفا في قصبتها، بعد ان كان يقطن القصبة 70 ألفا، لتمتلئ بالحياة والأنشطة الاقتصادية، ومركزا اقليميا، وخامس مدن المملكة من حيث عدد السكان، والثانية من حيث حجم الرأسمال والاستثمارات وجودة البنى التحتية.
تبلورت الرؤى الملكية بتحويل العقبة الى منطقة اقتصادية، تتلخص باستثمارات ميزاتها الاستراتيجية، وتحويلها الى عنصر قوة اقتصادية، وجعلها مركزا لوجستيا اقليميا للنقل والخدمات، وتجاريا وصناعيا متقدما في الجنوب، وسياحيا اقليميا وعالميا، وقد تجسد ذلك بالتكامل بينها وبين البترا ووادي رم في نطاق "المثلث الذهبي".
كانت الخطة الاولى لـ"العقبة الاقتصادية"، تتطلع الى جذب 6 مليارات دولار بحلول 2020، لكن ما حدث، أن المدينة الصناعية تمكنت من جذب 10 مليارات دولار من الاستثمارات بحلول العام 2008، ليصل حجم الاستثمارات المنجزة في العام 2023 لـ20 مليار دولار.
كما شهد ذلك العقد، تحقق استثمارات سياحية وعقارية ضخمة، منها مشاريع تضم بحيرات صناعية وفنادق وملاعب غولف ومجمعات سكنية وتجارية راقية ومراسي لليخوت منها: "سرايا العقبة"، ومنتجع واحة أيلة، وتالا بيه، في حين ينتظر بدء الاستثمار بمشروع مرسى زايد، الاماراتي السياحي والعقاري الضخم، إذ يجري العمل على تنفيذه.
في العام 2001 طورت خطة نوعية للعقبة، اذ حددت استعمالات أراضي الموانئ الرئيسة لاستخدامها في أغراض سياحية، ما تطلب نقل الموانئ للمنطقة الجنوبية سعيا لتوسيع الواجهة الساحلية للمدينة، وانشاء منفذ يقدم خدمات لوجستية مدعومة بالصناعات.
وفي العام 2004، أنشئت شركة تطوير العقبة، الذراع الاستثمارية لـ"العقبة الاقتصادية" وفي العام 2006 تأسس ميناء حاويات العقبة، بإبرام شراكة مع شركة تشغيل وتطوير متخصصة لربع قرن لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات، ليصبح هذا الميناء في العام 2008 بوابة للمشرق العربي، ويعمل وفق أفضل المعايير الدولية، كما شهد العام 2012 خطوة مميزة حين وضع جلالة الملك، حجر الأساس لميناء العقبة الجديد بالشراكة مع "تطوير العقبة" والحكومة.
في العام 2023، وصل ما تضمه العقبة في منظومة موانئها إلى 12 ميناء متخصصا، و32 رصيفا، أبرزها موانئ: الحاويات، والصناعي الذي أعيد تأهيله في العام 2016، والنفط، والغاز البترولي المسال، والفوسفات الجديد، والشيخ صباح للغاز المسال، والعقبة للخدمات البحرية، والركاب، والأوسط (ميناء اليرموك)، والسوائل متعددة الأغراض، علما بأن جميع هذه الموانئ ملك للحكومة باختلاف أنماط عقود اداراتها.
في الخدمات اللوجستية، جرى تطوير مطار العقبة وأعيد تأهيله ليتمكن من استقبال أنواع الطائرات كافة، فارتفع اجمالي عدد المسافرين (القادمون والمغادرون) من 120 ألفا في العام 2000 الى نحو 238 الفا في العام 2022، وأنشئت قرى لوجستية و9 مساحات للتخزين.
وفي الصناعة، حققت "العقبة الاقتصادية" قفزات نوعية، اذ تضم اليوم 4 مدن صناعية (العقبة الاقتصادية الدولية، القويرة الصناعية، شركة الموانئ الصناعية الأردنية، الشركة الوطنية العقارية الأردنية)، ونحو 100 منشأة صناعية حديثة.
كما طور وادي رم، ليغدو واجهة سياحية معروفة، وانشئ مركز زوار حديث فيه، كما ارتفع عدد المخيمات السياحية في محميته خلال العام 2022 لنحو 200، ووضعت خطة شاملة لتنمية المنطقة، خصص لها 14 مليون دينار للأعوام (2024-2022).

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