هكذا فقدت إسرائيل أوراق المساومة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: روني بيرغمان



قبل ثلاثة أشهر بالضبط، في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بدأت جساسات الاستخبارات الإسرائيلية تطلق إشارات تحذير. في حماس يوجد تردد حول استمرار مخطط الإطار لصفقة التبادل، قيل في التحذيرات. في حماس تبحث مسألة ما الذي يوجد للمنظمة لتربحه من استمرار وقف النار، حيال تحرير نساء محجوزات في زنازين المنظمة أو في الشقق الخاصة التي أودعتهن فيها حماس وتشهد على أيام وليال من الكوابيس التي اجتزناها.

في وقت لاحق، أدى تردد حماس هذا إلى تفجير المفاوضات. من ناحية إسرائيل تبقى في قائمة الصنف الذي لمسته الصفقة الأولى – نساء وأطفال، 15 امرأة وطفلان، أبناء عائلة بيبس.

في الليلة الأخيرة من كانون الأول (ديمسبر)، الليلة الأخيرة لوقف النار، تلقت إسرائيل القائمة الأخيرة من ناحية حماس، جثث قالت حماس: "إنها جثث عائلة بيبس (الموضوع لم يثبت أبدا)، أب العائلة الذي هو على قيد الحياة، وبضعة كبار في السن مرضى أو جرحى آخرون". أعلنت المنظمة أنها لا يمكنها أن تحرر باقي النساء.

في أسرة الاستخبارات أصروا على أنه لا يمكن ترك تلك النسوة والانتقال إلى صنف آخر. إسرائيل أعلنت أن حماس تخرق الاتفاق، وعاد الوفد الإسرائيلي من الدوحة. وقف النار خرقه الطرفان في الصباح. قبل يومين كشفت الـ"نيويورك تايمز" عن الموافقة الإسرائيلية في مؤتمر باريس الأسبوع الماضي، على تنازلات واسعة في كل ما يتعلق بتحرير السجناء الفلسطينيين. إسرائيل قبلت الاقتراح الأميركي بدلا من نسبة 1 إلى 3، بنسبة 1 إلى 10 – 40 مخطوفا مقابل 397 سجينا فلسطينيا، و 15 يعتبرون ثقيلين. واتفق شفويا بين المتفاوضين أن تختار حماس أولئك الـ 15. 3 لكل مجندة محررة، "وينبغي الافتراض أنهم لن يختاروا نشالين أو كتبة شعارات على الحيطان"، على حد قول مطلع على المفاوضات. ولن تكون مخاطرة الرهان على أن يكون هؤلاء هم الأسوأ بين المقاومين، وبالتأكيد بعضهم من الرفاق المقربين للسنوار من قيادة حماس في السجن ممن لم يتحرروا في صفقة شاليط، عندما خرج من السجن ووعد بدموع حقيقية أنه سيفعل كل شيء لتحريرهم.

هؤلاء الـ15 هم الذين جعلوا نتنياهو يشترط تحرير الثقيلين بالنفي إلى الدوحة. نتنياهو يفكر كيف سيشرح وسيحاول إيقاع الملف على كتفي قطر.

هذه الصفقة التي تضمن تحرير 40 إسرائيليا منهم خمس مجندات مشكوك جدا أن تكون حماس توافق على الإطلاق البحث فيهن هذه المرحلة، وإذا ما تحققت فإنها ستنقذ حياة 40 إسرائيليا كل يوم يضع حياتهم بخطر شديد.

مرت ثلاثة أشهر من اللحظة إياها التي اتخذ فيها القرار الصعب، لكن كان يبدو في حينه معقولا جدا، الأمر الذي ليس مؤكدا قوله عن الكثير جدا من القرارات التي اتخذت في الحكومة، ولاحقا في جهاز الأمن أيضا. في الأشهر الثلاثة التي انقضت، والتي تحطمت فيها على أرض الواقع غير قليل من الآراء، الأمنيات، إن لم تكن الخيالات الحقيقية، إلى جانب التزويرات إن لم تكن الأكاذيب الحقيقية التي عرضت على الجمهور وكتبنا عنها غير مرة. في التحقيق الحقيقي للحرب يجب أن يبقى مكانا خاصا لتلاعبات حرب المعلومات والاحادبيل الإعلامية لمحافل الحكم والأمن المختلفة على الجمهور الإسرائيلي والشكل الذي كانت فيه محافل في وسائل الإعلام بوقا لها.

والزمن ينقضي ويتبين أنه لا يمكن في الوقت نفسه، هزيمة حماس وتحرير المخطوفين، لا يمكن تحقيق هدفي الحرب ولا يمكن إلا أحدهما – التحرير، وهذا أيضا من خلال صفقة وليس حملة على نمط عنتيبة. والأشهر تمر ويتبين أن المعادلة التي تقول: "إن الضغط العسكري فقط سيحقق الصفقة، معادلة لم تكن صحيحة منذ البداية، تعمل بالعكس بالضبط – كلما مر الوقت شدد السنوار شروطه، وفي هذه الأثناء يتعرض المخطوفون لخطر جسيم". في هذه الأثناء أطلقت في الهواء أكاذيب أخرى. في وسائل الإعلام الدولية، في المناطق التي كانت بين القليلة التي ايدت نتنياهو في الانقلاب النظامي، قالوا: "إن إسرائيل قررت قطعا في مفاوضات القاهرة، أن خمسين مخطوفا ليسوا على قيد الحياة. هذا الحدث لم يحصل أبدا ثلاثة أضعاف – هو مختلف جوهريا عن الصورة الاستخبارية لدى إسرائيل وينفيه نفيا باتا من هم مطلعون على ما جرى في القاهرة، كما أنه ليس معقولا – فلماذا تساعد إسرائيل حماس في المفاوضات، وتقول: إن أحدا ما مات". حماس مسؤولة عن كل المخطوفين على قيد الحياة، هكذا هو موقف إسرائيل.

إذن لمن كانت مصلحة أن يروى للعالم أنه يوجد مخطوفون أقل على قيد الحياة، لأجل تقليص حجم وأهمية الصفقة؟ ربما لمن روى في إسرائيل أن السنوار مضغوط لعقد الصفقة قبل رمضان. مضغوط؟ بسبب العيد؟ لأنه لم يتمكن بعد من الطبخ وإجراء المشتريات قبل الصيام؟ إسرائيل مضغوطة بسبب رمضان خوفا من انفجار عنف واسع، ربما وبما في ذلك في الحرم. لكن السنوار – تضغطه أمور أخرى تماما، سرعان ما سنصل إليها. ولعل تلك الجهات المجهولة التي نشرت في وسائل الإعلام الأنباء الكاذبة عن التفاؤل الشديد الذي يسود المفاوضين عنها، وأنه يوجد اختراق والوضع جيد، فقط كي تعود حماس مع جواب سلبي على اقتراح واضح، أنها لن تقبل به كما هو وهكذا يمكن اتهامها بتفجير المفاوضات. من جهة إسرائيل ستتهم حماس أن كل شيء بسببها، ومن جهة أخرى – حظر رئيس الوزراء على طاقم المفاوضات في باريس الأولى وفي القاهرة أيضا وفي باريس الثانية، ان يجري مباحثات بل أن يستمع فقط. وبعث حتى أحد مساعديه الموالين، اوفير بالك كي يراقب ويتأكد أن أحدا من الإسرائيليين لا يبحث في التفاصيل.

من جهة ثالثة، تعتقد محافل مطلعة في محيط نتنياهو أنه يفعل كل شيء كي يحبط الصفقة ويراوغ مع الرأي العام في كل الوسائل التي تحت تصرفه في أنه حتى لو جاءت الصفقة، فإنه سيرفضها، وإذا ما سرب الأمر، فإنه سيعرض الجميع كمنهزمين ليسوا مستعدين، لأن يقاتلوا ضد حماس حتى النصر المطلق.

في السطر الأخير – الجيش الإسرائيلي عالق في غزة. المخطوفون يذوون. الجمهور الإسرائيلي مغرق بمعلومات زائفة أو كاذبة.