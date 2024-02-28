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مجلس الحرب الصهيوني يسحب الصلاحيات الخاصة بالأقصى من بن غفير

2/28/2024 11:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - قالت القناة الـ12 الصهيونية إن مجلس الحرب سحب الصلاحيات الخاصة بالمسجد الأقصى من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وأفادت القناة بأنه لن تكون هناك قيود على دخول فلسطينيي الداخل والمقدسيين إلى المسجد الأقصى في رمضان.
وكان بن غفير تقدم بخطة لمنع المصلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية ومن داخل الخط الأخضر من دخول القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وطالب بن غفير سابقا بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وقال الوزير اليميني المتطرف في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر": "لا يمكننا المخاطرة. لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال عطلة المسلمين التي تستمر شهرا، أي بعد أقل من شهر".
من جهته، قال زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد إنه يهنئ مجلس الحرب على قراره الصائب في تجريد وزير الأمن بن غفير من صلاحيات إدارة الوضع الأمني بالمسجد الأقصى في رمضان.
في المقابل، أكد بن غفير أنه يتوقع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ينفي الأنباء عن سحب مجلس الحرب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى منه.
وكانت القناة نقلت في وقت سابق، عن قادة بالشرطة قولهم إن إقرار القيود التي يريدها إيتمار بن غفير فرضها على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى في رمضان قد يشعل القدس ومدنا أخرى.
في سياق متصل، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في كلمة نداء إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل أن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان، مؤكدا "أن الأقصى سيبقى عنوان المواجهة، وشعبنا سيدافع عن مساجده وكنائسه ومقدساته بكل أشكال المقاومة".
وقال إن عملية طوفان الأقصى كانت للقدس وللأقصى، و"إن المقاومة دخلت طوفان الأقصى في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكد أن المحتل يتوهم أنه يفرغ معركة طوفان الأقصى من معناها بمزيد من التغول على المسجد الأقصى، حيث حاصره وأطلق يد متطرفيه لأداء الطقوس التوراتية، وأطلق جنوده ليستعرضوا حربهم الدينية برفع رايات الهيكل المزعوم على دباباتهم.
وقال "إن المحتل يؤسس من جديد لمعارك قادمة يكون الأقصى عنوانها"، وأكد في السياق ذاته أن الحد الأدنى الذي يرتضيه الفلسطينيون في المسجد الأقصى وسائر المقدسات هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي. - (وكالات)

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