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وفيات بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

2/28/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرا جنوبي لبنان.


وقبيل ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة على مواقع لحزب الله اللبناني وقصف بالمدفعية بلدة حولا جنوبي لبنان.


من جهته، قالت وسائل إعلام إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين ومحيط بلدة كفرا جنوبي لبنان.

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