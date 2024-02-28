وفيات بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وفيات بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان
التاريخ
2/28/2024 11:31:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرا جنوبي لبنان.
وقبيل ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة على مواقع لحزب الله اللبناني وقصف بالمدفعية بلدة حولا جنوبي لبنان.
من جهته، قالت وسائل إعلام إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين ومحيط بلدة كفرا جنوبي لبنان.
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