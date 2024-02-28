آخر مستشفيات شمال غزة يخرج عن الخدمة

وقالت الوزارة -في بيان- إن سكان شمال القطاع أصبحوا الآن بلا أي خدمات صحية بعد خروج هذا المستشفى عن الخدمة، وبذلك يفقد السكان خدمات غسل الكلى والعناية المركزة والحضانة والباطنة والقلب والجراحة العامة ومبيت وطوارئ الأطفال.



وأوضحت أن "خدمات مستشفى كمال عدوان توقفت بشكل كامل نتيجة عدم توفر الوقود، وتعنت الاحتلال بعدم وصوله لمستشفيات شمال غزة".



كما قال المتحدث باسم الوزارة -في تصريح للجزيرة- إن المنظومة الصحية في شمال غزة باتت "عاجزة تماما" بعد توقف مستشفى كمال عدوان.





تحذير سابق

وفي وقت سابق الأربعاء، حذر مدير المستشفى حسام أبو صفية من أن المرفق الطبي "سيخرج عن الخدمة في وقت لاحق اليوم" بسبب نفاد الوقود جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ نحو 5 أشهر. كما أعلن "استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية بالمستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف".



يشار إلى أن إسرائيل أخرجت، خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة لليوم 146 على التوالي، 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود من إجمالي 36، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي.



وتشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.