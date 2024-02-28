بريطانيا تمنح جمعية يهودية تمويلاً بقيمة 68 مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، عن تمويل جديد بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) لحماية المجتمعات اليهودية من معاداة السامية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ووفق رويترز نشر مكتب سوناك مقتطفات من كلمة ألقاها خلال عشاء سنوي لجمعية "أمن المجتمع" قال فيها: "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة من تحيز وعنصرية أمر صادم وخاطئ... إنها بوضوح وبساطة كراهية.. اعتداء على الشعب اليهودي.. سنحارب معاداة السامية بكل ما أوتينا".
وكانت الحكومة بالفعل قد منحت الجمعية، التي تقدم المشورة لما يقدر بنحو 280 ألف يهودي في بريطانيا بشأن المسائل الأمنية، 18 مليون جنيه إسترليني للفترة من 2024 إلى 2025، مما يرفع إجمالي التمويل حتى 2028 إلى 70 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الحكومة إن التمويل سيتم استخدامه لتعزيز الأمن في مجموعة من المباني اليهودية في أنحاء البلاد، بما يشمل المدارس والمعابد اليهودية، وتوفير تدابير مثل حراس الأمن وكاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار.
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