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بريطانيا تمنح جمعية يهودية تمويلاً بقيمة 68 مليون دولار

2/28/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، عن تمويل جديد بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) لحماية المجتمعات اليهودية من معاداة السامية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ووفق رويترز نشر مكتب سوناك مقتطفات من كلمة ألقاها خلال عشاء سنوي لجمعية "أمن المجتمع" قال فيها: "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة من تحيز وعنصرية أمر صادم وخاطئ... إنها بوضوح وبساطة كراهية.. اعتداء على الشعب اليهودي.. سنحارب معاداة السامية بكل ما أوتينا".

وكانت الحكومة بالفعل قد منحت الجمعية، التي تقدم المشورة لما يقدر بنحو 280 ألف يهودي في بريطانيا بشأن المسائل الأمنية، 18 مليون جنيه إسترليني للفترة من 2024 إلى 2025، مما يرفع إجمالي التمويل حتى 2028 إلى 70 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الحكومة إن التمويل سيتم استخدامه لتعزيز الأمن في مجموعة من المباني اليهودية في أنحاء البلاد، بما يشمل المدارس والمعابد اليهودية، وتوفير تدابير مثل حراس الأمن وكاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار.



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