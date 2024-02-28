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الساطي وبوبي يتقاسمان النجومية

2/28/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ظهور العديد من النجوم بمستوى مميز، أبرزهم، مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمد الله، ومهاجم الأهلي البرازيلي روبرتو فيرمينو، إذ نجح حمد الله في تسجيل ثنائية قاد بها الاتحاد لقلب الطاولة على الوحدة 2/ 1، وتمكن فيرمينو من تسجيل هدفين خلال انتصار الأهلي على الطائي 4/ 1، ووفقا لموقع ((سوفا سكور)) لإحصائيات كرة القدم، فإن حمد الله وفيرمينو حصلا على أعلى تقييم في الجولة الـ21 بواقع 9.2 من 10.
وجاء خلفهما لاعب الفيحاء، الزامبي فاشيون ساكالا بتقييم 8.9 من 10، متفوقا على الثنائي، نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز، ولاعب التعاون موسى بارو، بعدما حصلا على 8.6 من 10.
وتفوق لاعب الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه، على لاعب الهلال، الصربي سيرجي سافيتش، حيث حصل الأول على 8.1 من 10 والثاني 8.0.

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