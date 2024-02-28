الساطي وبوبي يتقاسمان النجومية

(MENAFN
- Al Watan) شهدت الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ظهور العديد من النجوم بمستوى مميز، أبرزهم، مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمد الله، ومهاجم الأهلي البرازيلي روبرتو فيرمينو، إذ نجح حمد الله في تسجيل ثنائية قاد بها الاتحاد لقلب الطاولة على الوحدة 2/ 1، وتمكن فيرمينو من تسجيل هدفين خلال انتصار الأهلي على الطائي 4/ 1، ووفقا لموقع ((سوفا سكور)) لإحصائيات كرة القدم، فإن حمد الله وفيرمينو حصلا على أعلى تقييم في الجولة الـ21 بواقع 9.2 من 10.
وجاء خلفهما لاعب الفيحاء، الزامبي فاشيون ساكالا بتقييم 8.9 من 10، متفوقا على الثنائي، نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز، ولاعب التعاون موسى بارو، بعدما حصلا على 8.6 من 10.
وتفوق لاعب الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه، على لاعب الهلال، الصربي سيرجي سافيتش، حيث حصل الأول على 8.1 من 10 والثاني 8.0.
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