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الاتحاد يختبر جهوزية جوتا

2/28/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Al Watan) طلب مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بتجهيز البرتغالي جوتا، من أجل إعادته إلى المشاركة في المباريات.
وسيحسم تقرير الجهاز الطبي مسألة إمكانية جاهزية جوتا، في حال اكتمالها بدنيًا ولياقيًا، وأوضحت المصادر أن جاياردو يسعى مع أفراد طاقمه المساعد، لإتمام تجهيز جوتا، من أجل إعادته للمشاركة في موقعة الهلال.

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