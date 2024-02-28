الاتحاد يختبر جهوزية جوتا
التاريخ
2/28/2024 11:27:21 PM
(MENAFN
- Al Watan) طلب مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بتجهيز البرتغالي جوتا، من أجل إعادته إلى المشاركة في المباريات.
وسيحسم تقرير الجهاز الطبي مسألة إمكانية جاهزية جوتا، في حال اكتمالها بدنيًا ولياقيًا، وأوضحت المصادر أن جاياردو يسعى مع أفراد طاقمه المساعد، لإتمام تجهيز جوتا، من أجل إعادته للمشاركة في موقعة الهلال.
MENAFN28022024000089011017ID1107914481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.