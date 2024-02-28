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خبير سلفادوري يضبط الكلاسيكو

2/28/2024 11:27:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عين الحكم السلفادوري إيفان بارتون حكما لكلاسيكو الهلال والاتحاد.
ويمتلك بارتون خبرات كبيرة في عالم التحكيم، وسبق وأن أدار العديد من المباريات القوية بمختلف المسابقات مثل كأس العالم 2022 وبطولة الكونكاكاف.
كذلك أدار عدة مباريات في الدوري السعودي، يأتي على رأسها ديربي الهلال والشباب في الدور الأول الذي انتهى بثنائية دون رد لصالح الزعيم.

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