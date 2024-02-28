خبير سلفادوري يضبط الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عين الحكم السلفادوري إيفان بارتون حكما لكلاسيكو الهلال والاتحاد.
ويمتلك بارتون خبرات كبيرة في عالم التحكيم، وسبق وأن أدار العديد من المباريات القوية بمختلف المسابقات مثل كأس العالم 2022 وبطولة الكونكاكاف.
كذلك أدار عدة مباريات في الدوري السعودي، يأتي على رأسها ديربي الهلال والشباب في الدور الأول الذي انتهى بثنائية دون رد لصالح الزعيم.
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