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القطبان قد يلتقيان

2/28/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) من أهم معتقداتي الراسخة أن وجود الرقة والأنوثة في السيدة ((يبطل)) صفات القوة والحزم التي تحتاجها بطريقة أو بأخرى، وفي الرجل العكس صحيح، حيث إنهما كفتان لا تتوازيان، وقطبان لا يلتقيان، ولم ولن أتفق مع من يعارضني، حتى جمعتني الحياة بفتاة في مقتبل عمرها ((هزت)) هذا المعتقد لدي، ووضعته في حالة تذبذب دون أن تقصد وبعفوية. أشاهدها كيف جمعت هاتين الكفتين في الصفات! مندهشة، فإن كانت برقتها أشعر بهيبة سماتها، وإن كانت بقوتها وحزمها لم تنجرح أنوثتها. ولأني دائما ابحث في كيف أن تكون نسختي الحالية أفضل من نسختي السابقة، صببت كل تركيزي على أن أتعلم منها، اتبع واحلل تصرفاتها العفوية في مختلف المواقف التي تحدث أمامي، لأعرف ما هو سرها، ومع الوقت اكتشفت السر!
أبوها ((قائد عسكري))، وأمها لا أعلم عنها، ولكن أكاد أجزم أنها قد وصلت إلى أعلى درجات الثقافة والعلم، ليشعر الآخرون بمدى احتوائها لابنتها، وحنانها لها، حتى تُغبط عليه. نعم هذا هو سرها، فهذه الفتاة الجميلة تعلمت القوة والحزم، وفي جانب آخر تنعمت بالود والحب، ولعليّ كما أرى اجتماع قطبين للصفات في شخصها، ومتوقع أن والديها أيضا جمعاهما في شخصيتيهما. تخيل أنها تجد الود القوي من الصارم الحازم، وتتعلم الشدة الودودة من القلب المثقف الغامر، فكيف تكون؟
درس للآباء والأمهات: كونك أبا لا تقدم فقط حزمك؛ لأن حبك ومشاعرك مفعولهما أقوى من أفضل دواء، ويا عزيزتي الأم لو تعلمين أن دلالك الزائد لابن دون الآخر -دون قدرـ قد يحكم على الاثنين بالفشل!
هنا عدت لاعتقادي في تحليل ما هو مصدره، فاكتشفت أن الأب القائد العسكري قد يكتفي بتعليم القوة والحزم بكل أشكاله وصوره حتى يتأكد أن ابنه مثله أو أفضل بدرجة، لكن لا يعطي بالا أبدا بأن يقدم الود، ويرميه على كاهل الأم. ومهما قدمت الأم لن تطيق معه صبرا، وتبعات كثيرة ستتراكم وتتعقد، لأن الجميع يتواكل على آخر في بعض واجباته، فتتضارب المعطيات، وتظهر لنا التشوهات على شكل معتقدات أو تصرفات.
أخيرا.. ما هو صادمٌ، كيف أن بعض معتقداتنا هي نتيجة تشوه تجاربنا، وتعتبر أيضا دليلا غارما عليها! وكيف لشخص سليم العقل والروح قد يهز معتقدات خاطئة لبالغ ويصححها، وهو غير مدرك ذلك!

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